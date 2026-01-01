HyperDX is een open-source observatieplatform dat logs, traces, metrics en sessie-opnames consolideert in één enkele interface — een zelf-hostbaar alternatief voor Datadog en andere commerciële APM-tools. Het is gebouwd op ClickHouse voor snelle queries over telemetrie met hoge cardinaliteit en spreekt native OpenTelemetry, zodat elke met OTEL-geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder aangepaste exporters of propriëtaire agents.

Zelf HyperDX hosten op je VPS voorkomt kosten per host en per GB voor data-inname die onvoorspelbaar schalen met verkeer. Logs, traces en gebruikerssessiegegevens — vaak met klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails — blijven op je eigen infrastructuur, waarbij retentie en toegang volledig door jou worden beheerd.