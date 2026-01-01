Implementeer HyperDX met één-klik-installatie.
Open source observabilityplatform dat logs, traces, metrics en sessiereplays verenigt in een interface in Datadog-stijl.
Kies een VPS-plan voor HyperDX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HyperDX kunt bouwen
HyperDX is een open-source observatieplatform dat logs, traces, metrics en sessie-opnames consolideert in één enkele interface — een zelf-hostbaar alternatief voor Datadog en andere commerciële APM-tools. Het is gebouwd op ClickHouse voor snelle queries over telemetrie met hoge cardinaliteit en spreekt native OpenTelemetry, zodat elke met OTEL-geïnstrumenteerde applicatie gegevens kan verzenden zonder aangepaste exporters of propriëtaire agents.
Zelf HyperDX hosten op je VPS voorkomt kosten per host en per GB voor data-inname die onvoorspelbaar schalen met verkeer. Logs, traces en gebruikerssessiegegevens — vaak met klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails — blijven op je eigen infrastructuur, waarbij retentie en toegang volledig door jou worden beheerd.
Belangrijkste kenmerken van HyperDX
Geïntegreerde observeerbaarheid
Logs, traces, metrics en sessieherhalingen zijn allemaal beschikbaar in één UI, zodat engineers snel van een mislukt verzoek naar de volledige back-trace ervan kunnen overschakelen, zonder van tools te hoeven wisselen.
OpenTelemetry-native
Neem gegevens op van elke met OpenTelemetry geïnstrumenteerde service via OTLP gRPC of HTTP — geen aangepaste exporters of propriëtaire agents vereist.
Door ClickHouse aangedreven query's
Gebouwd op ClickHouse voor sub-seconde zoekopdrachten over logs en traces met hoge cardinaliteit, zonder pre-aggregatie of afwegingen bij sampling.
Sessieherhalingen
Speel frontend-gebruikerssessies opnieuw af, gekoppeld aan backend-traces, om precies te zien wat een gebruiker deed vlak voordat er een fout optrad.
Dashboards en meldingen
Bouw aangepaste grafieken van elk signaal en activeer waarschuwingen voor logpatronen, traceerfouten of metrische drempels via Slack, PagerDuty of webhooks.
Zelfgehoste privacy
Houd klantidentificaties, API-payloads en interne systeemdetails op je eigen infrastructuur zonder prijs per host of per GB.
Waarom HyperDX op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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