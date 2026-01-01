Implementeer Shadowbroker met één klik installatie.
Open source realtime OSINT-platform dat ruim 60 live wereldwijde inlichtingenfeeds — vliegtuigen, schepen, satellieten en meer — bundelt op één kaart.
Kies een VPS-plan voor Shadowbroker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shadowbroker kunt bouwen
Shadowbroker is een open-source OSINT geospatiaal inlichtingenplatform dat meer dan 60 realtime wereldwijde datastromen aggregeert in één interactieve kaartinterface. Het brengt posities van privé- en commerciële vliegtuigen, scheepsbewegingen, actieve satellietovergangen, conflictgebieden, GPS-storingsgebeurtenissen, seismische activiteit, CCTV-camera's en mesh-radionetwerken samen — openbaar beschikbare gegevens die zelden op één plek worden samengevoegd. Een optionele AI-agentlaag stelt je in staat om een taalmodel te verbinden om feeds te parseren en correlaties aan het licht te brengen die niet zichtbaar zijn door naar individuele gegevenslagen te kijken.
Zelf Shadowbroker hosten op een VPS geeft je team een persistent, gedeeld inlichtingendashboard zonder gebruiksanalyses, zonder gegevensdeling met derden en met volledige controle over welke feeds en API-integraties zijn ingeschakeld.
Belangrijkste kenmerken van Shadowbroker
60+ live datafeeds
Verzamel vliegtuigposities, maritieme vaartuigen, satellietovergangen, conflictgebieden, GPS-stoorincidenten en seismische gegevens van meer dan 60 bronnen zonder tussen tools te wisselen.
Vliegtuig- en vaartuigtracering
Monitor privévliegtuigen, commerciële vluchten en maritieme vaartuigen in realtime met behulp van OpenSky OAuth2 en AIS-streamintegraties voor wereldwijde dekking.
AI-agentlaag
Verbind een taalmodel om live datastromen te verwerken en automatisch eerder ongeziene correlaties tussen geospatiale datalagen te onthullen.
Conflict en dreigingsoverlays
Visualiseer actieve conflictgebieden, GPS-storingen, bosbrandfronten en noodwaarschuwingen op dezelfde kaart als lucht- en zeeverkeer.
Zelfgehoste intelligentie
Bewaar alle intelligentiegegevens op je eigen VPS zonder SaaS-abonnementen, geen gebruiksanalyses en geen platforms van derden die je zoekopdrachten ontvangen.
Waarom Shadowbroker op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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