Tot wel 69% korting op Shadowbroker

Implementeer Shadowbroker met één klik installatie.

Open source realtime OSINT-platform dat ruim 60 live wereldwijde inlichtingenfeeds — vliegtuigen, schepen, satellieten en meer — bundelt op één kaart.

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AI-beheerde VPS
7,99/mnd
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KVM 2
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Shadowbroker kunt bouwen

Shadowbroker is een open-source OSINT geospatiaal inlichtingenplatform dat meer dan 60 realtime wereldwijde datastromen aggregeert in één interactieve kaartinterface. Het brengt posities van privé- en commerciële vliegtuigen, scheepsbewegingen, actieve satellietovergangen, conflictgebieden, GPS-storingsgebeurtenissen, seismische activiteit, CCTV-camera's en mesh-radionetwerken samen — openbaar beschikbare gegevens die zelden op één plek worden samengevoegd. Een optionele AI-agentlaag stelt je in staat om een taalmodel te verbinden om feeds te parseren en correlaties aan het licht te brengen die niet zichtbaar zijn door naar individuele gegevenslagen te kijken.

Zelf Shadowbroker hosten op een VPS geeft je team een persistent, gedeeld inlichtingendashboard zonder gebruiksanalyses, zonder gegevensdeling met derden en met volledige controle over welke feeds en API-integraties zijn ingeschakeld.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Shadowbroker

60+ live datafeeds

Verzamel vliegtuigposities, maritieme vaartuigen, satellietovergangen, conflictgebieden, GPS-stoorincidenten en seismische gegevens van meer dan 60 bronnen zonder tussen tools te wisselen.

Vliegtuig- en vaartuigtracering

Monitor privévliegtuigen, commerciële vluchten en maritieme vaartuigen in realtime met behulp van OpenSky OAuth2 en AIS-streamintegraties voor wereldwijde dekking.

AI-agentlaag

Verbind een taalmodel om live datastromen te verwerken en automatisch eerder ongeziene correlaties tussen geospatiale datalagen te onthullen.

Conflict en dreigingsoverlays

Visualiseer actieve conflictgebieden, GPS-storingen, bosbrandfronten en noodwaarschuwingen op dezelfde kaart als lucht- en zeeverkeer.

Zelfgehoste intelligentie

Bewaar alle intelligentiegegevens op je eigen VPS zonder SaaS-abonnementen, geen gebruiksanalyses en geen platforms van derden die je zoekopdrachten ontvangen.

Waarom Shadowbroker op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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