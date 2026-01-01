Shadowbroker is een open-source OSINT geospatiaal inlichtingenplatform dat meer dan 60 realtime wereldwijde datastromen aggregeert in één interactieve kaartinterface. Het brengt posities van privé- en commerciële vliegtuigen, scheepsbewegingen, actieve satellietovergangen, conflictgebieden, GPS-storingsgebeurtenissen, seismische activiteit, CCTV-camera's en mesh-radionetwerken samen — openbaar beschikbare gegevens die zelden op één plek worden samengevoegd. Een optionele AI-agentlaag stelt je in staat om een taalmodel te verbinden om feeds te parseren en correlaties aan het licht te brengen die niet zichtbaar zijn door naar individuele gegevenslagen te kijken.

Zelf Shadowbroker hosten op een VPS geeft je team een persistent, gedeeld inlichtingendashboard zonder gebruiksanalyses, zonder gegevensdeling met derden en met volledige controle over welke feeds en API-integraties zijn ingeschakeld.