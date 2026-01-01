Photofield is een open-source single-binary fotogalerij gebouwd rond één obsessie: snelheid. In plaats van foto's te pagineren in kleine miniaturen, rendert het duizenden afbeeldingen tegelijk op een continu zoombare canvas, waarbij het geleidelijk tegels met een hogere resolutie laadt terwijl je pannt en knijpt. Het resultaat voelt meer aan als een desktopafbeeldingsviewer dan een typische webgalerij.

Door Photofield zelf te hosten op je VPS blijven originele foto's en hun EXIF-metadata binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-fotodienst. De bronmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de galerij nooit originelen kan wijzigen of verwijderen, waardoor het een veilige, niet-invasieve frontend is voor een bestaand archief dat gesynchroniseerd is via rsync, SCP of Syncthing.