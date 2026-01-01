Implementeer Photofield met één-klik installatie.
Snelheidsgerichte, zelfgehoste fotogalerij die duizenden afbeeldingen rendert in een vloeiende, zoombare tijdlijn.
Kies een VPS-plan voor Photofield
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Photofield kunt bouwen
Photofield is een open-source single-binary fotogalerij gebouwd rond één obsessie: snelheid. In plaats van foto's te pagineren in kleine miniaturen, rendert het duizenden afbeeldingen tegelijk op een continu zoombare canvas, waarbij het geleidelijk tegels met een hogere resolutie laadt terwijl je pannt en knijpt. Het resultaat voelt meer aan als een desktopafbeeldingsviewer dan een typische webgalerij.
Door Photofield zelf te hosten op je VPS blijven originele foto's en hun EXIF-metadata binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-fotodienst. De bronmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de galerij nooit originelen kan wijzigen of verwijderen, waardoor het een veilige, niet-invasieve frontend is voor een bestaand archief dat gesynchroniseerd is via rsync, SCP of Syncthing.
Belangrijkste kenmerken van Photofield
Inzoombare tijdlijn
Pan en zoom door tienduizenden foto's op één doorlopend canvas met multi-resolutie tegelstreaming.
Enkel-binaire implementatie
Eén Go-binary bevat de UI, geolocatiedatabase en indexeerder, zodat de container binnen enkele seconden opstart zonder externe databaseservice.
Alleen-lezen-bibliotheek
De fotomap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de galerij nooit originele bestanden kan wijzigen, hernoemen of verwijderen tijdens het indexeren.
Lokaal omgekeerde geocodering
Gebundelde geolocatiedatabase zet EXIF GPS-coördinaten om naar plaatsnamen, volledig offline, zonder API-aanroepen van kaarten van derden.
Snelle indexering
Indexer scant nieuwe foto's met duizenden bestanden per seconde op SSD's en werkt de galerij geleidelijk bij zonder het browsen te blokkeren.
Optionele AI-zoekfunctie
Koppel een externe Photofield AI-host om semantische beeldzoekfunctie en gezichtsherkenning door de hele collectie mogelijk te maken.
Waarom Photofield op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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