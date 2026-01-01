flatnotes is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie gebouwd rond één enkel principe: je notities zijn gewone Markdown-bestanden, niets meer. Er is geen database, geen vendor lock-in en geen complexe datastructuren — alleen tekstbestanden op je server die je met elke tool kunt lezen, bewerken en back-uppen. De schone interface verwijdert afleidingen, zodat je je kunt richten op het schrijven, organiseren en verbinden van ideeën via wikilinks en full-text zoekopdrachten.

flatnotes zelf hosten op je VPS betekent dat je persoonlijke gedachten, onderzoeksnotities en dagboeken volledig binnen je infrastructuur blijven — nooit gescand, nooit gedolven, nooit onderworpen aan een wijziging van de algemene voorwaarden van een derde partij. Back-ups zijn net zo eenvoudig als het kopiëren van een map, en je notities blijven voor altijd draagbaar.