Implementeer flatnotes met één-klik-installatie.
Databasevrije, zelf-gehoste notitie-app die al je notities opslaat als gewone Markdown-bestanden.
Kies een VPS-plan voor flatnotes
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met flatnotes kunt bouwen
flatnotes is een minimalistische, zelf-gehoste notitie-applicatie gebouwd rond één enkel principe: je notities zijn gewone Markdown-bestanden, niets meer. Er is geen database, geen vendor lock-in en geen complexe datastructuren — alleen tekstbestanden op je server die je met elke tool kunt lezen, bewerken en back-uppen. De schone interface verwijdert afleidingen, zodat je je kunt richten op het schrijven, organiseren en verbinden van ideeën via wikilinks en full-text zoekopdrachten.
flatnotes zelf hosten op je VPS betekent dat je persoonlijke gedachten, onderzoeksnotities en dagboeken volledig binnen je infrastructuur blijven — nooit gescand, nooit gedolven, nooit onderworpen aan een wijziging van de algemene voorwaarden van een derde partij. Back-ups zijn net zo eenvoudig als het kopiëren van een map, en je notities blijven voor altijd draagbaar.
Belangrijkste kenmerken van flatnotes
Database-loze opslag
Elke notitie is een gewoon Markdown-bestand op schijf — geen database vereist, waardoor back-ups en migraties triviaal eenvoudig zijn.
Wikilinkverbindingen
Verbind ideeën tussen notities met wikilinks, waardoor je verzameling verandert in een persoonlijk kennisnetwerk.
Volledige tekst zoeken
Doorzoek direct al je notities om elk idee, fragment of referentie te vinden zonder handmatige tagging.
Dubbele Bewerkingsmodi
Schakel tussen onbewerkte Markdown en een WYSIWYG visuele editor, afhankelijk van je voorkeur of schrijftaak.
Label Organisatie
Categoriseer en filter notities met tags voor snelle navigatie door grote persoonlijke kennisbanken.
Waarom flatnotes op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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