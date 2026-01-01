Implementeer Dockge met één klik installatie.
Reactieve zelf-gehoste UI voor het beheren van Docker Compose-stacks zonder de commandoregel aan te raken.
Kies een VPS-plan voor Dockge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dockge kunt bouwen
Dockge is een gerichte, zelf-gehoste Docker Compose stackmanager gebouwd door de maker van Uptime Kuma. In plaats van te proberen elke Docker-primitive te beheren, doet het één ding goed: het laat je Compose-stacks maken, bewerken, starten, stoppen en verwijderen via een snelle, reactieve webinterface. De ingebouwde YAML-editor beschikt over syntaxiskleuring en real-time validatie, en je kunt bestaande docker run-commando's in seconden converteren naar Compose-formaat.
Het opslaan van stacks als gewone bestanden op schijf betekent dat Dockge naadloos past in elke back-up- of versiebeheerworkflow. Zelf-hosting houdt je infrastructuurconfiguratie privé en geeft je een persistente beheerinterface die altijd beschikbaar is, zelfs als je niet bij de terminal bent.
Belangrijkste kenmerken van Dockge
Interactieve YAML-editor
Syntaxmarkering en livevalidatie maken het eenvoudig om Compose-bestanden direct in de browser te schrijven en bij te werken.
Realtime logstreaming
Containerlogs worden live gestreamd in de UI, zodat je de opstart, fouten en uitvoer kunt monitoren zonder een terminal te openen.
docker run converter
Plak elke docker run-opdracht en Dockge converteert deze automatisch naar een gebruiksklaar docker-compose.yaml.
Bestandsgebaseerde stackopslag
Alle Compose-bestanden worden opgeslagen als gewone bestanden op schijf, waardoor back-ups en versiebeheer eenvoudig zijn.
Lichtgewicht voetafdruk
Minimaal resourceverbruik houdt CPU en geheugen beschikbaar voor de applicaties die je daadwerkelijk beheert.
Waarom Dockge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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