Shopware is een open-source e-commerceplatform gebouwd op PHP en Symfony, ontworpen voor verkopers die flexibiliteit, prestaties en volledige controle over hun webshop willen. De API-first architectuur, headless mogelijkheden en Rule Builder maken het even geschikt voor snelle direct-to-consumer merken en complexe B2B-catalogi met aangepaste prijzen, segmentatie en workflows.

Door Shopware zelf te hosten op je eigen VPS houd je klantgegevens, bestellingen en betalingsintegraties onder je controle, zonder kosten per bestelling en zonder platform lock-in. Deze template bundelt Shopware met MariaDB, Redis voor caching en sessies, en OpenSearch voor snelle productontdekking, waardoor je een productieklare stack krijgt die klaar is voor echt verkeer.