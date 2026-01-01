Open-source e-commerceplatform voor het bouwen van moderne, schaalbare B2C en B2B webshops.
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Wat je met Shopware kunt bouwen
Shopware is een open-source e-commerceplatform gebouwd op PHP en Symfony, ontworpen voor verkopers die flexibiliteit, prestaties en volledige controle over hun webshop willen. De API-first architectuur, headless mogelijkheden en Rule Builder maken het even geschikt voor snelle direct-to-consumer merken en complexe B2B-catalogi met aangepaste prijzen, segmentatie en workflows.
Door Shopware zelf te hosten op je eigen VPS houd je klantgegevens, bestellingen en betalingsintegraties onder je controle, zonder kosten per bestelling en zonder platform lock-in. Deze template bundelt Shopware met MariaDB, Redis voor caching en sessies, en OpenSearch voor snelle productontdekking, waardoor je een productieklare stack krijgt die klaar is voor echt verkeer.
Belangrijkste kenmerken van Shopware
Headless en API-first
Store API en Admin API laten je aangepaste storefronts en integraties bouwen in elk framework, terwijl je Shopware als de commerce engine behoudt.
Regel Bouwer
Configureer dynamische prijzen, promoties, verzendmethoden en betaalopties op basis van winkelwagen, klant of context — zonder code te schrijven.
Visuele winkelervaringen
Drag-and-drop lay-outs en CMS-blokken laten merchandisers categorie- en landingspagina's bouwen die zijn afgestemd op campagnes en klantsegmenten.
Ingebouwde B2B-functies
Klantspecifieke prijzen, offerte-workflows, personeelsbeheer en bulkbestellingen ondersteunen complexe B2B-verkoop direct.
OpenSearch producten zoeken
OpenSearch maakt snelle, gefacetteerde productzoekopdrachten mogelijk in grote catalogi, met relevantie-afstemming en filters die verder schalen dan MySQL-zoeken.
Extensies en apps
De Shopware Store biedt duizenden plugins en apps voor betalingen, marketing, ERP en analyse om het platform uit te breiden naarmate je groeit.
Waarom Shopware op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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