Implementeer CKAN met één-klik-installatie.
Open source dataportaaalplatform voor het publiceren, delen en ontdekken van onderzoeks- en overheidsdatasets.
Kies een VPS-plan voor CKAN
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CKAN kunt bouwen
CKAN is het toonaangevende open-source gegevensbeheersysteem dat wordt gebruikt door nationale, regionale en stedelijke overheden, samen met onderzoeksinstellingen, om openbare dataportals aan te drijven. Het combineert een gestructureerde datasetcatalogus, uitgebreide metadataschema's, een full-text zoekbackend en een tabulaire DataStore die geüploade CSV- en Excel-bestanden via een opvraagbare REST API beschikbaar maakt.
Zelf CKAN hosten op je eigen VPS houdt elke dataset, organisatiestructuur en API-token onder jouw controle, zonder kosten per dataset en zonder toegang van derden tot jouw gegevens. Het platform is zeer uitbreidbaar via honderden communityplugins die harvesting, ruimtelijke gegevens, DCAT-uitwisseling, single sign-on en aangepaste schema's omvatten.
Belangrijkste kenmerken van CKAN
Rijke datasetcatalogus
Organiseer datasets in groepen en organisaties met aangepaste metadataschema's, tags, licenties en volledige revisiegeschiedenis per bron.
Opvraagbare Datastore-API
Geüploade CSV- en Excel-bestanden worden gepusht naar een door PostgreSQL ondersteunde DataStore die filtering, sortering en SQL-query's via REST beschikbaar maakt.
Solr-gestuurde zoekfunctie
Een dedicated Solr-index biedt snelle gefacetteerde zoekopdrachten over titels, beschrijvingen, tags en aangepaste velden, zelfs op portals met miljoenen records.
Verzamelaars en DCAT
Haal metadata op van andere CKAN-, CSW- en DCAT-eindpunten om datasets te federeren tussen instellingen zonder handmatige herinvoer.
Granulaire machtigingen
Rollen op organisatieniveau laten je bepalen wie datasets kan aanmaken, bewerken en publiceren, met openbare, privé en concept zichtbaarheidsstatussen per bron.
Waarom CKAN op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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