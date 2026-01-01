Implementeer IT-tools met één-klik-installatie.
Zelfgehoste verzameling van ontwikkelaarstools — encoders, formatters, hash-generatoren en netwerktools in één interface.
Kies een VPS-plan voor IT Tools
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met IT Tools kunt bouwen
IT Tools brengt tientallen essentiële hulpprogramma's samen voor ontwikkelaars, systeembeheerders en IT-professionals in één overzichtelijke webinterface. Van JSON-formatters en JWT-decoders tot subnetcalculators en wachtwoordgeneratoren, draait elk hulpprogramma volledig in de browser zodat gevoelige gegevens je apparaat nooit verlaten.
Het zelf hosten van IT Tools op een VPS geeft je team een privé, altijd beschikbare toolkit zonder afhankelijk te zijn van openbare onlinediensten. Het is bijzonder waardevol in organisaties met beveiligingsbeleid tegen het gebruik van webtools van derden of in omgevingen met beperkte uitgaande internettoegang.
Belangrijkste kenmerken van IT Tools
Client-Side Verwerking
Alle bewerkingen draaien direct in de browser — gevoelige gegevens zoals tokens, hashes en certificaten bereiken nooit de server.
Crypto- en hashtools
Genereer MD5-, SHA- en bcrypt-hashes, maak UUID's, decodeer JWT-tokens en werk met Base64 en HMAC zonder de interface te verlaten.
Codeopmaakprogramma's
Verfraai en minificeer JSON, SQL, XML, CSS en JavaScript direct om de uitvoer van API's, logs of build-pipelines op te schonen.
Netwerkhulpprogramma's
IPv4- en IPv6-subnetcalculators, poortcheckers en MAC-adres opzoekhulpmiddelen voor dagelijkse netwerkbeheertaken.
Generatoren en Omzetters
Sterke wachtwoordgeneratie, lorem ipsum, datumconversie, eenheidsconversie en basisconversie in één doorzoekbare interface.
Waarom IT Tools op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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