Judge0 CE is een open-source online beoordelingssysteem dat een eenvoudige HTTP JSON API beschikbaar stelt voor het compileren en uitvoeren van broncode in meer dan 60 programmeertalen, waaronder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust en Ruby. Elke inzending wordt gecompileerd en uitgevoerd binnen een volledig geïsoleerde, resource-beperkte sandbox met behulp van Linux kernel namespaces en cgroups, waardoor ongecontroleerde processen, geheugenuitputting of bestandssysteem-escapes worden voorkomen.

Door Judge0 zelf te hosten, kun je codebeoordelingsplatforms, competitieve programmeerbeoordelaars of educatieve tools bouwen zonder afhankelijk te zijn van uitvoeringsdiensten van derden. Je bent eigenaar van de API, beheert snelheidslimieten en bewaart alle inzendingen op je eigen VPS. De CE-editie is gratis en MIT-gelicentieerd, zonder kosten per uitvoering, ongeacht het volume.