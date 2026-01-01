Implementeer Judge0 CE met één klik installatie.
Open-source code-uitvoerings-API die inzendingen compileert en uitvoert in meer dan 60 programmeertalen binnen een geïsoleerde sandbox.
Kies een VPS-plan voor Judge0 CE
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Judge0 CE kunt bouwen
Judge0 CE is een open-source online beoordelingssysteem dat een eenvoudige HTTP JSON API beschikbaar stelt voor het compileren en uitvoeren van broncode in meer dan 60 programmeertalen, waaronder C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust en Ruby. Elke inzending wordt gecompileerd en uitgevoerd binnen een volledig geïsoleerde, resource-beperkte sandbox met behulp van Linux kernel namespaces en cgroups, waardoor ongecontroleerde processen, geheugenuitputting of bestandssysteem-escapes worden voorkomen.
Door Judge0 zelf te hosten, kun je codebeoordelingsplatforms, competitieve programmeerbeoordelaars of educatieve tools bouwen zonder afhankelijk te zijn van uitvoeringsdiensten van derden. Je bent eigenaar van de API, beheert snelheidslimieten en bewaart alle inzendingen op je eigen VPS. De CE-editie is gratis en MIT-gelicentieerd, zonder kosten per uitvoering, ongeacht het volume.
Belangrijkste kenmerken van Judge0 CE
60+ taalondersteuning
Voer inzendingen uit in C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby en tientallen meer — allemaal afgehandeld door één enkel uniform API-eindpunt.
Geïsoleerde sandbox-uitvoering
Elke inzending draait in een sandbox op kernelniveau met strikte CPU-tijd-, geheugen- en proceslimieten, waardoor interferentie tussen gelijktijdige uitvoeringen wordt voorkomen.
Eenvoudige HTTP JSON API
Maak een inzending met broncode en taal-ID via één enkele POST-aanvraag en peil of wacht synchroon op het oordeel, de uitvoer en de runtime-statistieken.
Authenticatie en autorisatie
Bescherm de API met configureerbare authenticatie- en autorisatietokenheaders, waardoor alleen vertrouwde clients gecontroleerde toegang krijgen.
Asynchrone werkerpool
Een afzonderlijk workerproces verwerkt de uitvoeringswachtrij uit Redis, zodat de API-server responsief blijft onder hoge indieningsbelastingen.
Ingebouwde snelheidsbeperking
Per-client snelheidsbeperking kan worden geconfigureerd om te voorkomen dat één enkele aanroeper de uitvoeringspool op een gedeelde implementatie verzadigt.
Waarom Judge0 CE op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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