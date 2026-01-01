Implementeer Inkscape met één-klik-installatie.
Gratis en open-source vectorafbeeldingsprogramma toegankelijk vanuit elke browser via een cloud-gehoste desktopomgeving.
Kies een VPS-plan voor Inkscape
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Inkscape kunt bouwen
Inkscape is het toonaangevende open-source vectorafbeeldingsprogramma voor het maken van logo's, pictogrammen, illustraties en technische diagrammen in SVG-formaat. Deze template voert de volledige Inkscape desktopapplicatie uit via KasmVNC, waardoor het toegankelijk is vanuit elke moderne browser zonder iets lokaal te installeren.
Inkscape hosten op een VPS geeft je een persistente ontwerpomgeving die je volgt op al je apparaten. Jouw aangepaste extensies, paletten, templates en projectbestanden zijn altijd beschikbaar, en de omgeving is beveiligd met HTTPS en wachtwoordauthenticatie — geen VPN of desktopsynchronisatie vereist.
Belangrijkste kenmerken van Inkscape
Browser-toegankelijk bureaublad
De volledige Inkscape-applicatie draait in je browser via KasmVNC, waardoor je toegang krijgt tot je ontwerpwerkruimte vanaf elk apparaat.
SVG-native bewerking
Inkscape werkt direct met SVG-geometrie, zodat illustraties schalen naar elke resolutie zonder kwaliteitsverlies — ideaal voor web en print.
Geavanceerde Nodebewerking
Nauwkeurige gereedschappen voor Béziercurve- en knooppuntmanipulatie geven je volledige controle over paden voor gedetailleerd illustratie- en iconenwerk.
Extensies en Scripting
Honderden ingebouwde en community-extensies maken automatisering, aangepaste effecten en workflow-integraties direct in Inkscape mogelijk.
Blijvende Workspace
Projectbestanden, lettertypen, paletten en voorkeuren blijven behouden tussen sessies in een benoemd Docker-volume, en overleven containerherstarts en updates.
Waarom Inkscape op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.