Inkscape is het toonaangevende open-source vectorafbeeldingsprogramma voor het maken van logo's, pictogrammen, illustraties en technische diagrammen in SVG-formaat. Deze template voert de volledige Inkscape desktopapplicatie uit via KasmVNC, waardoor het toegankelijk is vanuit elke moderne browser zonder iets lokaal te installeren.

Inkscape hosten op een VPS geeft je een persistente ontwerpomgeving die je volgt op al je apparaten. Jouw aangepaste extensies, paletten, templates en projectbestanden zijn altijd beschikbaar, en de omgeving is beveiligd met HTTPS en wachtwoordauthenticatie — geen VPN of desktopsynchronisatie vereist.