Implementeer CockroachDB met één-klik-installatie.
Gedistribueerde SQL-database gebouwd voor cloud-native applicaties die veerkracht, consistentie en horizontale schaalbaarheid vereisen.
Kies een VPS-plan voor CockroachDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CockroachDB kunt bouwen
CockroachDB is een open-source gedistribueerde SQL-database, ontworpen om hardwarefouten en regionale storingen te overleven zonder de consistentie in gevaar te brengen. Het spreekt het PostgreSQL wire protocol, wat betekent dat bestaande PostgreSQL-drivers en -tools werken zonder codewijzigingen, terwijl het onder de motorkap automatische sharding, geo-partitionering en multi-regio replicatie levert.
Het implementeren van CockroachDB op je eigen VPS geeft je een productieklare SQL-database met ACID-garanties, automatische failover en een ingebouwde DB Console voor het monitoren van de clusterstatus — zonder de kosten of complexiteit van beheerde cloud-databaseservices. Het is ideaal voor applicaties die nul downtime en sterke transactionele garanties vereisen.
Belangrijkste kenmerken van CockroachDB
PostgreSQL-compatibiliteit
CockroachDB spreekt het PostgreSQL-draadprotocol, zodat elke PostgreSQL-driver, ORM of tool verbinding maakt zonder codewijzigingen, waardoor migratie eenvoudig wordt.
Automatische datareplicatie
Gegevens worden automatisch gerepliceerd over knooppunten met configureerbare replicatiefactoren, zodat het cluster lees- en schrijfbewerkingen blijft uitvoeren, zelfs wanneer een knooppunt uitvalt.
Gedistribueerde ACID-transacties
Volledige serialiseerbare isolatie zorgt ervoor dat elke transactie consistent is over alle knooppunten, waardoor de vuile lezingen en fantoomschrijvingen die vaak voorkomen in uiteindelijk consistente systemen, worden geëlimineerd.
Ingebouwde DB-console
Het geïntegreerde webdashboard biedt realtime inzicht in queryprestaties, clustertopologie, opslaggebruik en actieve statements zonder externe monitoringtools.
Horizontale schaling
Voeg knooppunten toe om capaciteit en doorvoer lineair te schalen; CockroachDB herverdeelt gegevens automatisch zonder downtime of handmatige tussenkomst.
Waarom CockroachDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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