CockroachDB is een open-source gedistribueerde SQL-database, ontworpen om hardwarefouten en regionale storingen te overleven zonder de consistentie in gevaar te brengen. Het spreekt het PostgreSQL wire protocol, wat betekent dat bestaande PostgreSQL-drivers en -tools werken zonder codewijzigingen, terwijl het onder de motorkap automatische sharding, geo-partitionering en multi-regio replicatie levert.

Het implementeren van CockroachDB op je eigen VPS geeft je een productieklare SQL-database met ACID-garanties, automatische failover en een ingebouwde DB Console voor het monitoren van de clusterstatus — zonder de kosten of complexiteit van beheerde cloud-databaseservices. Het is ideaal voor applicaties die nul downtime en sterke transactionele garanties vereisen.