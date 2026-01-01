Implementeer Slash met één klik installatie.
Zelfgehoste snelkoppelingbeheerder die lange URL's omzet in memorabele s/-links, direct toegankelijk vanuit de adresbalk van je browser.
Kies een VPS-plan voor Slash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Slash kunt bouwen
Slash is een zelfgehoste linkverkortingsmanager voor individuen en teams die een schonere manier willen om URL's te delen en te openen. In plaats van bladwijzers verspreid over browsers of moeilijk te onthouden omleidingslinks, laat Slash je snelkoppelingen met het voorvoegsel s/ definiëren — typ s/docs in de adresbalk van je browser (met de extensie geïnstalleerd) en land direct op je bestemming. Snelkoppelingen kunnen worden getagd, gegroepeerd in deelbare collecties en beperkt tot je team of privé gehouden worden.
In tegenstelling tot gehoste linkverkorters die je verkeer loggen en je gegevens te gelde maken, houdt het zelfhosten van Slash op een VPS alle snelkoppelinganalyses en gebruiksgegevens op infrastructuur die jij beheert — geen abonnement vereist, geen externe dienst om te vertrouwen, en geen limiet op het aantal snelkoppelingen dat je kunt maken.
Belangrijkste kenmerken van Slash
Browseradresbalksneltoetsen
Browserextensies voor Chrome en Firefox laten je s/shortcut direct in de adresbalk typen om naar elke opgeslagen URL te gaan — geen extra klikken of zoeken nodig.
Deelbare collecties
Groepeer gerelateerde snelkoppelingen in samengestelde collecties en deel ze met je team of openbaar via één link.
Linkanalyses
Volg hoe vaak elke snelkoppeling wordt geopend en bekijk verkeersbronnen, zodat je weet welke links actief worden gebruikt en welke kunnen worden uitgefaseerd.
Op labels gebaseerde organisatie
Voeg tags toe aan snelkoppelingen voor snel filteren en ontdekking binnen een groeiende bibliotheek van interne en teamlinks.
Teamsnelkoppeling delen
Maak snelkoppelingen zichtbaar voor alle leden van de werkruimte of beperk ze tot jezelf — zo blijven interne en persoonlijke links op één plek georganiseerd.
Waarom Slash op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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