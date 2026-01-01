Slash is een zelfgehoste linkverkortingsmanager voor individuen en teams die een schonere manier willen om URL's te delen en te openen. In plaats van bladwijzers verspreid over browsers of moeilijk te onthouden omleidingslinks, laat Slash je snelkoppelingen met het voorvoegsel s/ definiëren — typ s/docs in de adresbalk van je browser (met de extensie geïnstalleerd) en land direct op je bestemming. Snelkoppelingen kunnen worden getagd, gegroepeerd in deelbare collecties en beperkt tot je team of privé gehouden worden.

In tegenstelling tot gehoste linkverkorters die je verkeer loggen en je gegevens te gelde maken, houdt het zelfhosten van Slash op een VPS alle snelkoppelinganalyses en gebruiksgegevens op infrastructuur die jij beheert — geen abonnement vereist, geen externe dienst om te vertrouwen, en geen limiet op het aantal snelkoppelingen dat je kunt maken.