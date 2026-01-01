Lemmy is een gratis, open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — denk aan Reddit, maar elke server wordt onafhankelijk beheerd door zijn community, en alle servers zijn met elkaar verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat gebruikers zich kunnen abonneren op communities binnen het Fediverse. Gebouwd in Rust voor laag resourcegebruik en hoge gelijktijdigheid, biedt Lemmy geneste reacties, op stemmen gebaseerde rangschikking, aangepaste community-moderatie, meerdere sorteeralgoritmen en een gepolijste web-UI.

Door Lemmy zelf te hosten op je VPS kunnen community-organisatoren, hobbygroepen en niche-interesses hun eigen forum beheren zonder advertentie-ondersteunde inkomstenmodellen, algoritmische feedmanipulatie of gegevensverzameling van een centraal platform. De gebundelde PostgreSQL en pict-rs afbeeldingshosting houden alles binnen je infrastructuur.