Implementeer Lemmy met één klik installatie.
Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform dat gemeenschappen onafhankelijke forums laat draaien die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub Fediverse.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lemmy kunt bouwen
Lemmy is een gratis, open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — denk aan Reddit, maar elke server wordt onafhankelijk beheerd door zijn community, en alle servers zijn met elkaar verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat gebruikers zich kunnen abonneren op communities binnen het Fediverse. Gebouwd in Rust voor laag resourcegebruik en hoge gelijktijdigheid, biedt Lemmy geneste reacties, op stemmen gebaseerde rangschikking, aangepaste community-moderatie, meerdere sorteeralgoritmen en een gepolijste web-UI.
Door Lemmy zelf te hosten op je VPS kunnen community-organisatoren, hobbygroepen en niche-interesses hun eigen forum beheren zonder advertentie-ondersteunde inkomstenmodellen, algoritmische feedmanipulatie of gegevensverzameling van een centraal platform. De gebundelde PostgreSQL en pict-rs afbeeldingshosting houden alles binnen je infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Lemmy
Gefedereerde gemeenschappen
Gebruikers op elke Lemmy-instantie kunnen zich abonneren op communities op jouw server, en jouw gebruikers kunnen zich abonneren op communities overal in het Fediverse.
Geneste reacties en stemmen
Bekende discussie met draadjes in Reddit-stijl, met up- en downvoten, meerdere sorteeralgoritmes (hot, top, new, controversial), en oneindige draadjesdiepte.
Moderatie per community
Elke community heeft zijn eigen moderators met gedetailleerde machtigingen, aangepaste regels en een toegewijd mod-logboek voor transparantie.
Ingebouwde afbeeldingenhosting
Gebundelde pict-rs server laat gebruikers afbeeldingen en video's direct uploaden naar jouw instantie, zonder externe CDN of diensten van derden.
Antispamfuncties
CAPTCHA bij aanmelding, snelheidsbeperking, instantiebrede toelatingslijsten en blokkeerlijsten, en configureerbare registratieapplicaties houden spam en misbruik beheersbaar.
Mobiele apps
Meerdere iOS- en Android-apps maken verbinding met elke Lemmy-instantie, zodat gebruikers kunnen bladeren en plaatsen vanaf elke mobiele client die ze verkiezen.
Waarom Lemmy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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