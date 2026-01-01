Outline is een snelle, collaboratieve kennisbank ontworpen voor teams die zowel waarde hechten aan een mooi ontwerp als aan naadloze realtime bewerking. Gebouwd rond een Markdown-editor met slash-commando's, geneste documenthiërarchieën en collectiegebaseerde organisatie, biedt het engineering-, product- en operationele teams een gestructureerde werkruimte voor documentatie die zowel functioneel als visueel aantrekkelijk is. Versiegeschiedenis, gedetailleerde machtigingen en ondersteuning voor meerdere SSO-providers maken het geschikt voor organisaties van elke omvang.

Outline zelf hosten op je eigen VPS betekent geen prijsbeperkingen per gebruiker — onbeperkt aantal teamleden tegen vaste infrastructuurkosten. Je documentatie en intellectuele eigendom blijven onder jouw controle zonder toegang van derden tot gegevens, terwijl PostgreSQL en Redis lokaal draaien voor optimale prestaties zonder externe serviceafhankelijkheden.