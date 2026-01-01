Implementeer Outline met één klik installatie.
Moderne open-source kennisbank en wiki met realtime samenwerking, krachtige zoekfuncties en prachtige Markdown-bewerking voor teams.
Kies een VPS-plan voor Outline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Outline kunt bouwen
Outline is een snelle, collaboratieve kennisbank ontworpen voor teams die zowel waarde hechten aan een mooi ontwerp als aan naadloze realtime bewerking. Gebouwd rond een Markdown-editor met slash-commando's, geneste documenthiërarchieën en collectiegebaseerde organisatie, biedt het engineering-, product- en operationele teams een gestructureerde werkruimte voor documentatie die zowel functioneel als visueel aantrekkelijk is. Versiegeschiedenis, gedetailleerde machtigingen en ondersteuning voor meerdere SSO-providers maken het geschikt voor organisaties van elke omvang.
Outline zelf hosten op je eigen VPS betekent geen prijsbeperkingen per gebruiker — onbeperkt aantal teamleden tegen vaste infrastructuurkosten. Je documentatie en intellectuele eigendom blijven onder jouw controle zonder toegang van derden tot gegevens, terwijl PostgreSQL en Redis lokaal draaien voor optimale prestaties zonder externe serviceafhankelijkheden.
Belangrijkste kenmerken van Outline
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen hetzelfde document tegelijkertijd bewerken met inline opmerkingen en suggesties, waardoor documentatiesprints en reviewcycli naadloos verlopen.
Krachtige Voltekstzoekfunctie
Zoek direct in alle documenten en collecties, met resultaten gerangschikt op relevantie, zodat de juiste informatie binnen enkele seconden verschijnt, in plaats van minutenlang te browsen.
Flexibele authenticatie
Integreert met Google, Slack, Azure AD, GitHub en aangepaste OIDC-providers, waardoor teams kunnen inloggen met bestaande inloggegevens zonder afzonderlijke accounts te beheren.
Versiegeschiedenis
Elke documentwijziging wordt bijgehouden met diff-weergave en volledig herstel, wat teams een vangnet biedt voor onbedoelde bewerkingen en een auditlogboek voor naleving.
Verzamelingsorganisatie
Organiseer documenten in geneste hiërarchieën en collecties met gedetailleerde openbare, team- of privé-deelrechten die passen bij elke teamstructuur.
Waarom Outline op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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