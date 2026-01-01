Harness Open Source is een uitgebreid DevOps-platform dat broncodebeheer, geautomatiseerde CI/CD-pipelines, gehoste ontwikkelomgevingen (Gitspaces) en artifactregisters verenigt in één enkele oplossing. Als de evolutie van Drone CI strekt het zich uit voorbij continue integratie om een volledig softwareleveringsplatform te leveren onder de Apache 2.0-licentie.

Harness zelf hosten op je VPS geeft je onbeperkte build-minuten, artifactopslag en teamleden tegen een vaste prijs, met volledig eigendom van broncode en pipelinegegevens. Geen throttling, geen prijs per gebruiker en geen vendor lock-in — gewoon een volledig uitgerust DevOps-platform dat draait op hardware die je beheert.