Implementeer Harness via één-klik-installatie.
End-to-end ontwikkelaarsplatform met Git-hosting, CI/CD-pipelines en cloud-ontwikkelomgevingen in één tool.
Kies een VPS-plan voor Harness
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Harness kunt bouwen
Harness Open Source is een uitgebreid DevOps-platform dat broncodebeheer, geautomatiseerde CI/CD-pipelines, gehoste ontwikkelomgevingen (Gitspaces) en artifactregisters verenigt in één enkele oplossing. Als de evolutie van Drone CI strekt het zich uit voorbij continue integratie om een volledig softwareleveringsplatform te leveren onder de Apache 2.0-licentie.
Harness zelf hosten op je VPS geeft je onbeperkte build-minuten, artifactopslag en teamleden tegen een vaste prijs, met volledig eigendom van broncode en pipelinegegevens. Geen throttling, geen prijs per gebruiker en geen vendor lock-in — gewoon een volledig uitgerust DevOps-platform dat draait op hardware die je beheert.
Belangrijkste kenmerken van Harness
Geïntegreerde SCM
Host Git-repositories met volledige workflows voor commits, branches, merges en pull requests, naast codereview, branchbeveiliging en het scannen op geheimen.
Productieklaar CI/CD
Bouw, test en implementeer elke taal of elk framework met gecontaineriseerde pijplijnstappen, honderden herbruikbare sjablonen en migratie met één klik van GitHub Actions, GitLab CI en CircleCI.
Gitspaces Ontwikkelomgevingen
Bied ontwikkelaars direct gebruiksklare, voorgeconfigureerde cloudontwikkelomgevingen die toegankelijk zijn vanuit VS Code, JetBrains of de browser — waardoor de installatietijd volledig wordt geëlimineerd.
Artifact Register
Opslaan en proxy'en van Docker-images, Helm-charts en aangepaste pakketten in een ingebouwde registry met upstream caching om builds te versnellen en externe afhankelijkheden te verminderen.
Beveiligingsscan
Detecteer automatisch geheimen en kwetsbaarheden in code en afhankelijkheden voordat ze de productie bereiken, door kwaliteitscontroles af te dwingen als onderdeel van elke pijplijnuitvoering.
Waarom Harness op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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