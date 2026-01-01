MapStore is een open-source WebGIS-product, ontwikkeld door GeoSolutions, dat teams in staat stelt om interactieve kaarten, dashboards en meeslepende geoverhalen te creëren, op te slaan en te delen in de browser. Het ondersteunt de volledige reeks OGC-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) en integreert native met GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-services en elke standaardcompatibele geospatiale backend.

Gebouwd op OpenLayers, Leaflet en CesiumJS, verenigt MapStore 2D- en 3D-viewers, een uitgebreide attributentabel, grafische widgets en een contextmanager voor het aanpassen van kaartapplicaties aan verschillende gebruikersgroepen. Zelf-hosting op een dedicated VPS houdt eigen lagen, basiskaarten en analyses onder jouw controle, terwijl de prijs per gebruiker van gehoste GIS-platforms wordt vermeden.