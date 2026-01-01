Implementeer MapStore met één-klik-installatie.
Open source WebGIS-framework voor het bouwen van interactieve kaarten, dashboards en 3D geoverhalen van elke gegevensbron.
Kies een VPS-plan voor MapStore
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MapStore kunt bouwen
MapStore is een open-source WebGIS-product, ontwikkeld door GeoSolutions, dat teams in staat stelt om interactieve kaarten, dashboards en meeslepende geoverhalen te creëren, op te slaan en te delen in de browser. Het ondersteunt de volledige reeks OGC-standaarden (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) en integreert native met GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-services en elke standaardcompatibele geospatiale backend.
Gebouwd op OpenLayers, Leaflet en CesiumJS, verenigt MapStore 2D- en 3D-viewers, een uitgebreide attributentabel, grafische widgets en een contextmanager voor het aanpassen van kaartapplicaties aan verschillende gebruikersgroepen. Zelf-hosting op een dedicated VPS houdt eigen lagen, basiskaarten en analyses onder jouw controle, terwijl de prijs per gebruiker van gehoste GIS-platforms wordt vermeden.
Belangrijkste kenmerken van MapStore
Kaarten en dashboards
Maak interactieve 2D-kaarten en datadashboards met grafieken, tellers en tekstwidgets die worden bijgewerkt vanuit live WMS-, WFS- en WPS-lagen.
3D-GeoVerhalen
Creëer verhalende geoverhalen met door CesiumJS aangedreven 3D-scènes, fly-to-animaties en ingesloten media om ruimtelijke gegevens te communiceren aan een publiek dat niet bekend is met GIS.
OGC-standaarden
Native ondersteuning voor WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW en 3D Tiles verbindt MapStore met GeoServer, MapServer en elke compatibele georuimtelijke dienst.
Context manager
Configureer applicatiecontexten die aangepaste werkbalken, plug-ins en lagen beschikbaar stellen aan specifieke gebruikersgroepen zonder de codebase te forken.
Catalogusintegratie
Zoek en importeer lagen uit CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- en ArcGIS REST-catalogi direct in de kaartcomponist, waardoor gegevensontdekking wordt versneld.
Attribuuttabel
Zoek, filter en bewerk vectorfunctie-attributen met een spreadsheetachtige tabel die in realtime synchroniseert met kaartsymboliek en selecties.
Waarom MapStore op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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