Zammad is een volledig open-source helpdesk- en klantondersteuningssysteem dat e-mail-, chat-, telefoon-, Twitter-, Facebook- en Telegram-gesprekken consolideert in één ticketwachtrij. Agenten werken vanuit één inbox, terwijl klanten je bereiken via het kanaal van hun voorkeur, en elke interactie wordt vastgelegd in een uniform klantprofiel met een complete auditgeschiedenis.

Door Zammad zelf te hosten op je eigen VPS houd je klantgegevens, gespreksverslagen en SLA-statistieken onder jouw controle, zonder licentiekosten per agent. Het platform schaalt van een eenpersoons helpdesk naar een multiteam-operatie met aangepaste workflows, kennisbankartikelen en tijdregistratie.