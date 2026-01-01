Implementeer Zammad met één-klik-installatie.
Open-source helpdesk en klantenserviceplatform dat e-mail, chat en sociale kanalen verandert in één enkel ticketworkflow.
Kies een VPS-plan voor Zammad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zammad kunt bouwen
Zammad is een volledig open-source helpdesk- en klantondersteuningssysteem dat e-mail-, chat-, telefoon-, Twitter-, Facebook- en Telegram-gesprekken consolideert in één ticketwachtrij. Agenten werken vanuit één inbox, terwijl klanten je bereiken via het kanaal van hun voorkeur, en elke interactie wordt vastgelegd in een uniform klantprofiel met een complete auditgeschiedenis.
Door Zammad zelf te hosten op je eigen VPS houd je klantgegevens, gespreksverslagen en SLA-statistieken onder jouw controle, zonder licentiekosten per agent. Het platform schaalt van een eenpersoons helpdesk naar een multiteam-operatie met aangepaste workflows, kennisbankartikelen en tijdregistratie.
Belangrijkste kenmerken van Zammad
Multikanaal inbox
Haal tickets van e-mail, webchat, Telegram, Twitter, Facebook en telefoon in één wachtrij, zodat medewerkers nooit hoeven te wisselen tussen tools.
SLA en escalatie
Definieer respons- en oplossingsdoelen per klant of tickettype, met automatische escalaties wanneer deadlines worden overschreden.
Kennisbank
Publiceer openbare en interne artikelen met meertalige ondersteuning om repetitieve tickets te verminderen en nieuwe medewerkers sneller in te werken.
Fulltext zoeken
Zoeken met Elasticsearch in alle tickets, artikelen en klantgegevens levert resultaten op in milliseconden, zelfs op grote schaal.
Aangepaste werkstromen
Bouw triggergebaseerde automatiseringen en geplande taken die tickets routeren, antwoorden verzenden en velden bijwerken zonder code te schrijven.
REST API en webhooks
Integreer Zammad met CRM's, monitoringtools en chatbots via een uitgebreide REST API en uitgaande webhooks.
Waarom Zammad op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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