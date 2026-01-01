Implementeer Tracearr met één-klik-installatie.
Gezamenlijk streammonitoringdashboard voor Plex, Jellyfin en Emby met realtime analyses en detectie van accountdeling.
Kies een VPS-plan voor Tracearr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tracearr kunt bouwen
Tracearr is een open-source monitoringplatform dat Plex, Jellyfin en Emby samenbrengt in één dashboard. Volg actieve streams in realtime, bekijk de volledige sessiegeschiedenis met geolocatiegegevens en duik in bibliotheekanalyses — allemaal zonder meerdere tools te hoeven beheren.
In tegenstelling tot Tautulli of Jellystat werkt Tracearr tegelijkertijd op alle drie de belangrijkste mediaservers. De ingebouwde detectie-engine voor delen gebruikt zes regeltypen — inclusief onmogelijke reizen en apparaatsnelheid — om verdachte accountactiviteit automatisch te markeren, waardoor je server wordt beschermd tegen misbruik.
Belangrijkste kenmerken van Tracearr
Multiserver Dashboard
Verbind Plex, Jellyfin en Emby met één interface en beheer alle servers vanuit één overzichtelijk dashboard.
Deeldetectie
Zes soorten regels — waaronder onmogelijke reizen en gelijktijdige streamlimieten — signaleren en beoordelen automatisch verdachte accountactiviteit.
Streamanalyse
Zie wie wat heeft bekeken, wanneer en op welk apparaat, met codec-uitsplitsingen, transcoderingsratio's en bandbreedtegebruik per sessie.
Bibliotheekinzichten
Speciale pagina's voor kwaliteitsdistributie, opslag-ROI, duplicaatdetectie en engagementstatistieken voor je gehele mediacollectie.
Realtime meldingen
Discord webhooks en aangepaste meldingen worden direct geactiveerd wanneer deelregels triggeren of gebruikervertrouwensscores dalen.
Data importeren
Migreer je bestaande kijkgeschiedenis van Tautulli of Jellystat, zodat je begint met de volledige context, niet met een schone lei.
Waarom Tracearr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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