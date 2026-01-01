Tracearr is een open-source monitoringplatform dat Plex, Jellyfin en Emby samenbrengt in één dashboard. Volg actieve streams in realtime, bekijk de volledige sessiegeschiedenis met geolocatiegegevens en duik in bibliotheekanalyses — allemaal zonder meerdere tools te hoeven beheren.

In tegenstelling tot Tautulli of Jellystat werkt Tracearr tegelijkertijd op alle drie de belangrijkste mediaservers. De ingebouwde detectie-engine voor delen gebruikt zes regeltypen — inclusief onmogelijke reizen en apparaatsnelheid — om verdachte accountactiviteit automatisch te markeren, waardoor je server wordt beschermd tegen misbruik.