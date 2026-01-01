Implementeer PicoShare met één-klik-installatie.
Minimalistische zelfgehoste bestandsdeling met verlopende links, gastuploads en geen bestandsgroottelimieten.
Kies een VPS-plan voor PicoShare
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met PicoShare kunt bouwen
PicoShare is een open-source, minimalistische bestandendeelservice die is ontworpen om één ding goed te doen: een bestand uploaden en een directe downloadlink delen. In tegenstelling tot volledige cloudopslagplatforms heeft PicoShare geen mappenhiërarchie, geen accounts voor meerdere gebruikers en geen opslagquota — alleen een enkele gedeelde wachtwoordzin die de beheerinterface beschermt en een duidelijke openbare URL voor elk bestand dat je deelt. Links kunnen worden ingesteld om te verlopen na een configureerbare tijdsperiode of een bepaald aantal downloads, en met gastuploadlinks kunnen externe bijdragers bestanden naar je server uploaden zonder account.
PicoShare zelf hosten op je VPS betekent dat gedeelde bestanden op je eigen infrastructuur worden opgeslagen, zonder een platform van derden tussen jou en je ontvangers, en zonder dat bestanden worden geweigerd omdat ze te groot zijn.
Belangrijkste kenmerken van PicoShare
Verlopende deellinks
Stel in dat links verlopen na een bepaalde periode of een aantal downloads, zodat gedeelde bestanden automatisch worden verwijderd zodra ze hun doel hebben gediend.
Gastuploadlinks
Genereer eenmalige of herbruikbare uploadlinks, zodat externe medewerkers bestanden naar jouw server kunnen indienen zonder een account aan te maken of jouw andere bestanden te zien.
Geen bestandsgrootte limieten
PicoShare legt geen beperkingen op aan bestandsgrootte of -type, zodat je grote video's, schijfimages of archieven kunt delen die clouddiensten zouden weigeren.
Geen externe afhankelijkheden
SQLite slaat alle metadata lokaal op — geen databaseserver, geen Redis, geen achtergrondtaken — waardoor de gehele implementatie één enkele container is.
Directe download-URL's
Elk gedeeld bestand krijgt een schone, permanente directe download-URL, zodat ontvangers kunnen downloaden zonder door een webinterface te navigeren of in te loggen.
Waarom PicoShare op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
30-dagen-geld-terug-garantie*
Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.
Ontdek meer apps om te lanceren
AList
Zelfgehoste server voor bestandslijsten en WebDAV met ondersteuning voor 30+ opslagbackendsSelecteren
AnonUpload
AnonUpload is een veilige, anonieme applicatie voor het delen van bestanden zonder databasevereistenSelecteren
ArchiveBox
Zelfgehoste internetarchiveringsoplossing voor het bewaren van webpagina's en mediaSelecteren