PicoClaw is een onafhankelijke open-source AI-assistent, geïnitieerd door Sipeed en volledig in Go vanaf nul geschreven. Het project werd herbouwd via een zelf-bootstrapping proces — de AI-agent zelf stuurde de architectuurmigratie en code-optimalisatie aan — wat resulteerde in een enkele statische binary die in minder dan een seconde opstart en op één CPU-kern draait.

Ontworpen om klein, snel en overal inzetbaar te zijn, draait PicoClaw dezelfde workloads als veel zwaardere agentframeworks, terwijl het ongeveer 10 MB RAM verbruikt. Zelf-hosten van de launcher op een VPS geeft je een browsergebaseerde console, persistente configuratie en een langlopende gateway die je gekozen LLM verbindt met Telegram, Discord, Matrix, WeChat en elke MCP-server waar je het naartoe wijst.