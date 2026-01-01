Implementeer PicoClaw met één-klik-installatie.
Ultralichte AI-assistent geschreven in Go met native MCP-ondersteuning en 30+ LLM-providerintegraties.
Kies een VPS-plan voor PicoClaw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PicoClaw kunt bouwen
PicoClaw is een onafhankelijke open-source AI-assistent, geïnitieerd door Sipeed en volledig in Go vanaf nul geschreven. Het project werd herbouwd via een zelf-bootstrapping proces — de AI-agent zelf stuurde de architectuurmigratie en code-optimalisatie aan — wat resulteerde in een enkele statische binary die in minder dan een seconde opstart en op één CPU-kern draait.
Ontworpen om klein, snel en overal inzetbaar te zijn, draait PicoClaw dezelfde workloads als veel zwaardere agentframeworks, terwijl het ongeveer 10 MB RAM verbruikt. Zelf-hosten van de launcher op een VPS geeft je een browsergebaseerde console, persistente configuratie en een langlopende gateway die je gekozen LLM verbindt met Telegram, Discord, Matrix, WeChat en elke MCP-server waar je het naartoe wijst.
Belangrijkste kenmerken van PicoClaw
Ultralage voetafdruk
Kerngeheugengebruik onder 10MB en subseconde opstarttijden betekenen dat één enkele VPS PicoClaw kan hosten naast de rest van je stack zonder meetbare overhead.
Webconsole-opstarter
Browsergebaseerde launcher op poort 18800 leidt je door de provider-, kanaal- en gateway-instellingen zonder JSON-bestanden handmatig te bewerken.
Native MCP-ondersteuning
Eersteklas Model Context Protocol-integratie laat je elke MCP-server verbinden om agentmogelijkheden uit te breiden zonder aangepaste plugins te schrijven.
30+ LLM-providers
Gebruik OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax en meer via één enkele model_list-configuratie.
Multikanaalgateway
Langlopende gateway maakt je agent beschikbaar via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat en WeCom vanuit één enkele implementatie.
Slimme modelroutering
Regelgebaseerde routering stuurt eenvoudige zoekopdrachten naar lichtgewicht modellen en complexe zoekopdrachten naar vlaggenschipmodellen, waardoor API-uitgaven worden verminderd zonder kwaliteitsverlies.
Waarom PicoClaw op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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