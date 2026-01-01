Implementeer QloApps met één klik.
Open source hotelbeheer- en reserveringssysteem met een vastgoedbeheersysteem, boekingsmodule en hotelwebsite.
Kies een VPS-plan voor QloApps
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met QloApps kunt bouwen
QloApps is een gratis, open-source hotelcommerceplatform dat een Property Management Systeem, een directe boekingsmodule en een klantgerichte hotelwebsite combineert in één enkele installatie. Hoteliers kunnen de kamerinventaris, tarieven, belastingen en reserveringen beheren vanuit één dashboard, terwijl ze boekingen direct op hun eigen site accepteren zonder commissie te betalen aan portals van derden.
Het zelf hosten van QloApps op je eigen VPS houdt gastgegevens, betalingsgegevens en reserveringsgeschiedenis volledig onder jouw controle, elimineert kosten per boeking die gebruikelijk zijn bij gehoste reserveringsdiensten, en laat je de boekingsstroom, het thema en de backoffice aanpassen aan de manier waarop jouw accommodatie daadwerkelijk werkt.
Belangrijkste kenmerken van QloApps
Direct boekingssysteem
Accepteer reserveringen direct op je hotelwebsite met realtime beschikbaarheid, tariefplannen en directe bevestigingen — geen commissie aan portals van derden.
Vastgoedbeheer
Beheer kamers, kamertypes, tariefplannen, seizoensprijzen, belastingen en inventaris vanuit één backoffice die is gebouwd rondom echte hotelworkflows.
Multi-hotelondersteuning
Beheer meerdere accommodaties vanuit één installatie met kamers en tarieven per hotel, personeelsrechten en geconsolideerde rapportage voor de hele groep.
Ingebouwde hotelwebsite
Lever een klantgerichte hotelwebsite met kameroverzichten, galerij, recensies en contactpagina's die direct klaar is voor gebruik — geen apart CMS om te onderhouden.
Modules en add-ons
Breid boekingsstromen uit met betaalgateways, kanaalmanagers en marketingmodules van de QloApps-marktplaats zonder de kerncode aan te passen.
Meertalig en valuta
Bedien internationale gasten met native meertalige en multivaluta ondersteuning, configureerbaar per markt vanuit het beheerdersdashboard.
Waarom QloApps op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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