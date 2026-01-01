QloApps is een gratis, open-source hotelcommerceplatform dat een Property Management Systeem, een directe boekingsmodule en een klantgerichte hotelwebsite combineert in één enkele installatie. Hoteliers kunnen de kamerinventaris, tarieven, belastingen en reserveringen beheren vanuit één dashboard, terwijl ze boekingen direct op hun eigen site accepteren zonder commissie te betalen aan portals van derden.

Het zelf hosten van QloApps op je eigen VPS houdt gastgegevens, betalingsgegevens en reserveringsgeschiedenis volledig onder jouw controle, elimineert kosten per boeking die gebruikelijk zijn bij gehoste reserveringsdiensten, en laat je de boekingsstroom, het thema en de backoffice aanpassen aan de manier waarop jouw accommodatie daadwerkelijk werkt.