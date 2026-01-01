Implementeer Drupal met één klik.
Enterprise-klasse open-source CMS dat miljoenen websites wereldwijd aandrijft, van persoonlijke blogs tot grootschalige overheidsportalen.
Kies een VPS-plan voor Drupal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Drupal kunt bouwen
Drupal is een volwassen, enterprise-klasse contentmanagementsysteem dat wereldwijd wordt vertrouwd door overheden, universiteiten, mediabedrijven en Fortune 500-organisaties. De modulaire architectuur en het uitgebreide ecosysteem van meer dan 50.000 bijgedragen modules stellen teams in staat om alles te bouwen, van een eenvoudige redactionele site tot een complex digitaal platform met meerdere sites, zonder een regel aangepaste code aan te raken.
De headless CMS-mogelijkheden van Drupal, de robuuste API-laag en het gedetailleerde permissiesysteem maken het zeer geschikt voor organisaties die content moeten beheren via meerdere kanalen — web, mobiel en daarbuiten — terwijl ze strikte redactionele workflows en compliance-eisen handhaven. Deze implementatie koppelt Drupal aan een PostgreSQL-backend voor betrouwbaarheid en prestaties van productiekwaliteit.
Belangrijkste kenmerken van Drupal
Flexibele inhoudsmodellering
Definieer aangepaste inhoudstypen en velden om precies aan te sluiten bij jouw redactionele workflow, zonder beperkt te worden door een vaste datastructuur.
Headless CMS en REST API
Stel inhoud beschikbaar via een RESTful of JSON:API-interface, zodat front-end-teams aangepaste ervaringen kunnen bouwen in elk framework.
Gedetailleerde rollen en machtigingen
Bepaal precies wat elke gebruikersrol kan aanmaken, bewerken, publiceren of verwijderen binnen de gehele sitehiërarchie.
Meertalige ondersteuning
Ingebouwde vertaling en taalbeheer laten je content publiceren in tientallen talen vanaf één enkele installatie.
Uitgebreid module-ecosysteem
Meer dan 50.000 bijgedragen modules breiden Drupal uit met e-commerce, SEO, mediabeheer en integraties met diensten van derden.
Waarom Drupal op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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