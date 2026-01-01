Drupal is een volwassen, enterprise-klasse contentmanagementsysteem dat wereldwijd wordt vertrouwd door overheden, universiteiten, mediabedrijven en Fortune 500-organisaties. De modulaire architectuur en het uitgebreide ecosysteem van meer dan 50.000 bijgedragen modules stellen teams in staat om alles te bouwen, van een eenvoudige redactionele site tot een complex digitaal platform met meerdere sites, zonder een regel aangepaste code aan te raken.

De headless CMS-mogelijkheden van Drupal, de robuuste API-laag en het gedetailleerde permissiesysteem maken het zeer geschikt voor organisaties die content moeten beheren via meerdere kanalen — web, mobiel en daarbuiten — terwijl ze strikte redactionele workflows en compliance-eisen handhaven. Deze implementatie koppelt Drupal aan een PostgreSQL-backend voor betrouwbaarheid en prestaties van productiekwaliteit.