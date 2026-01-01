phpIPAM is een zelf-gehoste, webgebaseerde IP-adresbeheer (IPAM) applicatie die netwerkbeheerders een gestructureerde manier biedt om IPv4- en IPv6-adresruimte te volgen en te organiseren. In plaats van spreadsheets bij te houden of te vertrouwen op propriëtaire netwerkbeheersoftware, biedt phpIPAM een database-ondersteunde interface voor subnetplanning, IP-toewijzingstracering, VLAN-beheer en geautomatiseerde netwerkdetectie.

phpIPAM draaien op je eigen infrastructuur betekent dat je IP-adresgegevens — subnets, VLAN-toewijzingen, NAT-toewijzingen en apparaatrecords — op servers blijven die je beheert, zonder cloudafhankelijkheid of licentiekosten. De ingebouwde netwerkscanner pingt hosts volgens een configureerbaar schema om de IP-status actueel te houden, en de REST API laat je IP-beheer integreren in provisioning-pipelines en automatiseringsworkflows.