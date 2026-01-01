Implementeer phpIPAM met één klik installatie.
Open source IP-adresbeheertool voor het bijhouden en organiseren van IPv4/IPv6-subnets en netwerkbronnen.
Kies een VPS-plan voor phpIPAM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpIPAM kunt bouwen
phpIPAM is een zelf-gehoste, webgebaseerde IP-adresbeheer (IPAM) applicatie die netwerkbeheerders een gestructureerde manier biedt om IPv4- en IPv6-adresruimte te volgen en te organiseren. In plaats van spreadsheets bij te houden of te vertrouwen op propriëtaire netwerkbeheersoftware, biedt phpIPAM een database-ondersteunde interface voor subnetplanning, IP-toewijzingstracering, VLAN-beheer en geautomatiseerde netwerkdetectie.
phpIPAM draaien op je eigen infrastructuur betekent dat je IP-adresgegevens — subnets, VLAN-toewijzingen, NAT-toewijzingen en apparaatrecords — op servers blijven die je beheert, zonder cloudafhankelijkheid of licentiekosten. De ingebouwde netwerkscanner pingt hosts volgens een configureerbaar schema om de IP-status actueel te houden, en de REST API laat je IP-beheer integreren in provisioning-pipelines en automatiseringsworkflows.
Belangrijkste kenmerken van phpIPAM
Subnetvisualisatie
Bekijk de IPv4- en IPv6-adresruimte grafisch, met direct overzicht van vrije ruimte en de subnethiërarchie.
Geautomatiseerde netwerkscanning
Ingebouwde netwerkdetectie pingt hosts volgens een configureerbaar schema en werkt de IP-status automatisch bij zonder handmatige invoer.
VLAN- en VRF-beheer
Volg VLAN's en VRF's naast IP-adressen om een compleet beeld van je netwerksegmentatie te behouden.
REST API-toegang
Programmatisch IP-beheer via REST API stelt je in staat om phpIPAM te integreren in provisioning workflows en infrastructuurautomatisering.
PowerDNS-integratie
Synchroniseer hostnaam- en IP-records direct met PowerDNS om DNS- en IPAM-gegevens consistent te houden zonder handmatige updates.
Waarom phpIPAM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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