Radicale is een kleine, eenvoudige, probleemloze CalDAV (agenda) en CardDAV (contacten) server geschreven in Python. Het ondersteunt de standaardprotocollen die elk modern besturingssysteem native ondersteunt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — zodat agenda's en contacten synchroniseren met je apparaten zonder dat je aangepaste apps of browserextensies hoeft te installeren.

Door Radicale zelf te hosten op je VPS blijven al je evenementen, adressen en gedeelde agenda's op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een agenda-SaaS. De server slaat verzamelingen op als platte bestanden op schijf, vereist geen database en draait comfortabel naast andere apps dankzij zijn kleine Python-voetafdruk.