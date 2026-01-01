Implementeer Radicale met één klik.
Lichtgewicht zelf-gehoste CalDAV- en CardDAV-server voor het synchroniseren van agenda's en contacten op al je apparaten.
Kies een VPS-plan voor Radicale
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Radicale kunt bouwen
Radicale is een kleine, eenvoudige, probleemloze CalDAV (agenda) en CardDAV (contacten) server geschreven in Python. Het ondersteunt de standaardprotocollen die elk modern besturingssysteem native ondersteunt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — zodat agenda's en contacten synchroniseren met je apparaten zonder dat je aangepaste apps of browserextensies hoeft te installeren.
Door Radicale zelf te hosten op je VPS blijven al je evenementen, adressen en gedeelde agenda's op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een agenda-SaaS. De server slaat verzamelingen op als platte bestanden op schijf, vereist geen database en draait comfortabel naast andere apps dankzij zijn kleine Python-voetafdruk.
Belangrijkste kenmerken van Radicale
Standaard CalDAV en CardDAV
Native synchronisatie met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME en KDE zonder clients van derden — elk modern besturingssysteem ondersteunt de protocollen standaard.
Bestandsgebaseerde opslag
Agenda's en contacten bestaan als gewone iCalendar- en vCard-bestanden op schijf — eenvoudig te back-uppen, versiebeheer toe te passen of te migreren zonder database-dumps.
Multi-user met deelfuncties
Als geauthenticeerde gebruiker krijg je je eigen collecties, met optionele deelregels voor gedeelde familie- of teamagenda's.
Minimaal resourceverbruik
Pure-Python server zonder database start in seconden en gebruikt tientallen megabytes aan geheugen — perfect voor de kleinste VPS-plannen.
Webbeheerinterface
Ingebouwde browser-gebruikersinterface laat gebruikers door collecties bladeren, CalDAV/CardDAV URL's kopiëren voor clientconfiguratie en controleren of alles werkt.
Reverse-proxyvriendelijk
Ontworpen om achter nginx, Apache of Traefik te draaien met HTTPS-terminatie stroomopwaarts, zodat de implementatie eenvoudig en veilig is.
Waarom Radicale op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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