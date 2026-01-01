Ombi is het standaard zelfgehoste aanvraagsysteem voor huishoudens die Plex, Emby of Jellyfin gebruiken. Gebruikers loggen in met hun bestaande mediaserveraccount en vragen om films, tv-series, muziekalbums en 4K-content via een verfijnde, mobielvriendelijke webinterface. Elke aanvraag komt terecht in een configureerbare goedkeuringswachtrij, en stuurt goedgekeurde items vervolgens automatisch door naar Sonarr, Radarr, Lidarr of CouchPotato voor uitvoering.

Ombi zelf hosten op een VPS geeft je gebruikers een duidelijke 'eerst vragen'-trechter naar je mediabibliotheek en geeft jou één plek om inkomende aanvragen goed te keuren, af te wijzen of in batches te verwerken — zonder je Arr-beheerpanelen bloot te stellen aan het huishouden.