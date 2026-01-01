Tot wel 69% korting op Ombi

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Zelfgehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin, waarbij gebruikers films en series aanvragen die jij vervolgens goedkeurt en automatisch vervult.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Ombi kunt bouwen

Ombi is het standaard zelfgehoste aanvraagsysteem voor huishoudens die Plex, Emby of Jellyfin gebruiken. Gebruikers loggen in met hun bestaande mediaserveraccount en vragen om films, tv-series, muziekalbums en 4K-content via een verfijnde, mobielvriendelijke webinterface. Elke aanvraag komt terecht in een configureerbare goedkeuringswachtrij, en stuurt goedgekeurde items vervolgens automatisch door naar Sonarr, Radarr, Lidarr of CouchPotato voor uitvoering.

Ombi zelf hosten op een VPS geeft je gebruikers een duidelijke 'eerst vragen'-trechter naar je mediabibliotheek en geeft jou één plek om inkomende aanvragen goed te keuren, af te wijzen of in batches te verwerken — zonder je Arr-beheerpanelen bloot te stellen aan het huishouden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Ombi

Plex-, Emby- en Jellyfin-inloggen

Gebruikers loggen in met hun bestaande mediaserverinloggegevens, zodat er geen apart account te beheren is en machtigingen gesynchroniseerd blijven.

Film-, TV-, muziek- en 4K-aanvragen

Categoriequota, gebruikerslimieten en goedkeuringsregels laten je aanpassen wat elke kijker kan aanvragen zonder handmatig toezicht.

Automatische fulfillment via Arr

Goedgekeurde verzoeken stromen rechtstreeks naar Sonarr, Radarr en Lidarr via hun REST API's, zodat inhoud automatisch wordt gedownload, verwerkt en in de bibliotheek terechtkomt.

Meldingen aanvragen

Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail en mobiele-app pushmeldingen houden beheerders en gebruikers op de hoogte naarmate aanvragen vorderen.

Mobielvriendelijk UI en apps

Verfijnde responsieve web-UI en bijbehorende iOS- en Android-apps laten gezinsleden inhoud aanvragen en volgen vanaf elk apparaat.

Waarom Ombi op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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