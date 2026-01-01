Implementeer Ombi met één klik.
Zelfgehost aanvraagsysteem voor Plex, Emby en Jellyfin, waarbij gebruikers films en series aanvragen die jij vervolgens goedkeurt en automatisch vervult.
Kies een VPS-plan voor Ombi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ombi kunt bouwen
Ombi is het standaard zelfgehoste aanvraagsysteem voor huishoudens die Plex, Emby of Jellyfin gebruiken. Gebruikers loggen in met hun bestaande mediaserveraccount en vragen om films, tv-series, muziekalbums en 4K-content via een verfijnde, mobielvriendelijke webinterface. Elke aanvraag komt terecht in een configureerbare goedkeuringswachtrij, en stuurt goedgekeurde items vervolgens automatisch door naar Sonarr, Radarr, Lidarr of CouchPotato voor uitvoering.
Ombi zelf hosten op een VPS geeft je gebruikers een duidelijke 'eerst vragen'-trechter naar je mediabibliotheek en geeft jou één plek om inkomende aanvragen goed te keuren, af te wijzen of in batches te verwerken — zonder je Arr-beheerpanelen bloot te stellen aan het huishouden.
Belangrijkste kenmerken van Ombi
Plex-, Emby- en Jellyfin-inloggen
Gebruikers loggen in met hun bestaande mediaserverinloggegevens, zodat er geen apart account te beheren is en machtigingen gesynchroniseerd blijven.
Film-, TV-, muziek- en 4K-aanvragen
Categoriequota, gebruikerslimieten en goedkeuringsregels laten je aanpassen wat elke kijker kan aanvragen zonder handmatig toezicht.
Automatische fulfillment via Arr
Goedgekeurde verzoeken stromen rechtstreeks naar Sonarr, Radarr en Lidarr via hun REST API's, zodat inhoud automatisch wordt gedownload, verwerkt en in de bibliotheek terechtkomt.
Meldingen aanvragen
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail en mobiele-app pushmeldingen houden beheerders en gebruikers op de hoogte naarmate aanvragen vorderen.
Mobielvriendelijk UI en apps
Verfijnde responsieve web-UI en bijbehorende iOS- en Android-apps laten gezinsleden inhoud aanvragen en volgen vanaf elk apparaat.
Waarom Ombi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.