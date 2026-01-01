Kavita is een zelfgehoste digitale bibliotheekmanager met uitgebreide functionaliteit, die ondersteuning biedt voor CBZ, CBR, EPUB, PDF en alle belangrijke strip- en e-boekformaten. Kavita scant en catalogiseert je media automatisch met automatische metadata-extractie. Het biedt speciale leesinterfaces die geoptimaliseerd zijn voor elk type inhoud — waaronder dubbele pagina's voor strips, manga die van rechts naar links leest, en continu scrollen voor Webtoons.

Door Kavita op je eigen VPS te hosten, maak je je hele collectie 24/7 beschikbaar vanaf elk apparaat, zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuisnetwerk. Multi-user ondersteuning met op rollen gebaseerde rechten stelt gezinnen in staat om een bibliotheek te delen met leeftijdsgebonden toegangscontroles, terwijl OPDS-ondersteuning betekent dat elke compatibele leesapp verbinding kan maken met je server.