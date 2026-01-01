Implementeer Kavita met één-klik installatie.
Zelfgehoste digitale bibliotheek voor strips, manga, light novels en e-boeken met ingebouwde lezers en ondersteuning voor meerdere gebruikers.
Kies een VPS-plan voor Kavita
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kavita kunt bouwen
Kavita is een zelfgehoste digitale bibliotheekmanager met uitgebreide functionaliteit, die ondersteuning biedt voor CBZ, CBR, EPUB, PDF en alle belangrijke strip- en e-boekformaten. Kavita scant en catalogiseert je media automatisch met automatische metadata-extractie. Het biedt speciale leesinterfaces die geoptimaliseerd zijn voor elk type inhoud — waaronder dubbele pagina's voor strips, manga die van rechts naar links leest, en continu scrollen voor Webtoons.
Door Kavita op je eigen VPS te hosten, maak je je hele collectie 24/7 beschikbaar vanaf elk apparaat, zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuisnetwerk. Multi-user ondersteuning met op rollen gebaseerde rechten stelt gezinnen in staat om een bibliotheek te delen met leeftijdsgebonden toegangscontroles, terwijl OPDS-ondersteuning betekent dat elke compatibele leesapp verbinding kan maken met je server.
Belangrijkste kenmerken van Kavita
Universele Formaatondersteuning
Lees CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- en EPUB-bestanden met automatische formaatdetectie en weergave geoptimaliseerd voor elk bestandstype.
Gespecialiseerde lezers
Speciale leesmodi voor strips, manga (van rechts naar links), e-boeken en Webtoon-scrollen passen zich automatisch aan elk inhoudstype aan.
Multi-userbibliotheken
Maak onbeperkt gebruikersaccounts aan met beheerders-, bibliothecaris- en lezerrollen, plus leeftijdsbeperkingscontroles voor gezinsvriendelijk browsen.
Slimme metadata
Kavita+ maakt verbinding met Comic Vine, AniList en andere providers om je bibliotheek automatisch te verrijken met covers, beschrijvingen en informatie over makers.
OPDS en Tachiyomi ondersteuning
Krijg toegang tot je bibliotheek via elke OPDS-compatibele app of de Tachiyomi-extensie op Android, zodat je flexibel bent in hoe je leest.
Waarom Kavita op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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