DumbDrop is een opzettelijk minimale bestandsuploadapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op het idee dat het delen van bestanden met een server geen accountsysteem, objectopslag of een cloudabonnement zou moeten vereisen. De interface is een enkele dropzone — sleep bestanden erin, en ze komen op schijf terecht in een geconfigureerde uploadmap die je volledig beheert.

Ondanks de kleine omvang biedt DumbDrop praktische extra's zoals optionele PIN-beveiliging, ondersteuning voor map-uploads, configureerbare groottelimieten, filtering op bestandsextensie en Apprise-meldingen. Zelf-hosten op een VPS houdt geüploade bestanden privé, elimineert per-gigabyte overdrachtskosten van diensten van derden, en geeft je een betrouwbaar overdrachtspunt voor samenwerkingspartners die geen shell- of SFTP-toegang hebben.