Implementeer DumbDrop met één-klik-installatie.
Eenvoudige drag-and-drop bestandsuploader die bestanden rechtstreeks in een map plaatst — geen database, geen accounts, geen gedoe.
Kies een VPS-plan voor DumbDrop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbDrop kunt bouwen
DumbDrop is een opzettelijk minimale bestandsuploadapplicatie van DumbWare.io, gebouwd op het idee dat het delen van bestanden met een server geen accountsysteem, objectopslag of een cloudabonnement zou moeten vereisen. De interface is een enkele dropzone — sleep bestanden erin, en ze komen op schijf terecht in een geconfigureerde uploadmap die je volledig beheert.
Ondanks de kleine omvang biedt DumbDrop praktische extra's zoals optionele PIN-beveiliging, ondersteuning voor map-uploads, configureerbare groottelimieten, filtering op bestandsextensie en Apprise-meldingen. Zelf-hosten op een VPS houdt geüploade bestanden privé, elimineert per-gigabyte overdrachtskosten van diensten van derden, en geeft je een betrouwbaar overdrachtspunt voor samenwerkingspartners die geen shell- of SFTP-toegang hebben.
Belangrijkste kenmerken van DumbDrop
Drag-and-drop uploads
Sleep één bestand, meerdere bestanden of een hele map naar de pagina en de oorspronkelijke mapstructuur blijft behouden op de schijf.
Geen database vereist
Geüploade bestanden worden rechtstreeks naar een gekoppelde map geschreven, dus back-ups zijn een gewone mapkopie en er is niets te migreren.
Optionele PIN-bescherming
Stel een 4-10-cijferige pincode in om uploads op gedeelde servers te beperken zonder een volledig authenticatiesysteem op te zetten.
Apprise meldingen
Ontvang een melding via elk door Apprise ondersteund kanaal telkens wanneer een nieuw bestand binnenkomt, met aanpasbare sjablonen voor bestandsnaam, grootte en opslaggebruik.
Bestandslijst en opschoning
Schakel de optionele bestandsbrowser in om geüploade bestanden direct vanuit de webinterface te downloaden of te verwijderen zonder SSH-toegang.
Extensie- en groottelimieten
Beperk geaccepteerde bestandstypen en stel een limiet in voor uploadgroottes om de dropzone af te stemmen op hoe je deze wilt gebruiken.
Waarom DumbDrop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.