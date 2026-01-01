Deploy Wallos in one click installation.
Self-hosted subscription tracker for managing recurring payments, renewal reminders, and spending breakdowns across currencies.
Kies een VPS-plan voor Wallos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wallos kunt bouwen
Wallos is a self-hosted subscription management application for tracking recurring payments and subscriptions in one place. It supports multiple currencies, renewal reminders, and detailed spending breakdowns by category, giving you a clear picture of your monthly and annual subscription costs.
Self-hosting Wallos on a VPS keeps your financial subscription data private with no connection to third-party money management services. Custom categories, a calendar view for upcoming renewals, and notification delivery via email, Discord, and Telegram make it easy to stay on top of recurring expenses without unexpected charges.
Belangrijkste kenmerken van Wallos
Multi-currency tracking
Track subscriptions billed in different currencies with automatic conversion for unified spending totals.
Renewal reminders
Get notified before subscriptions renew via email, Discord, or Telegram so you never face unexpected charges.
Spending breakdown
View monthly and annual costs by category to identify where subscription spending is highest and find savings.
Calendar view
See all upcoming renewal dates on a calendar to plan finances and avoid billing surprises at end of month.
No external database
Wallos runs on SQLite with no separate database service required, keeping deployment simple and resource usage minimal.
Waarom Wallos op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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