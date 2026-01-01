Implementeer October CMS met één-klik-installatie.
Zelfgehoste PHP CMS gebouwd op het Laravel-framework voor het bouwen van moderne, flexibele websites en webapplicaties.
Kies een VPS-plan voor October CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met October CMS kunt bouwen
October CMS is een modern contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Ontworpen voor zowel ontwikkelaars als contentteams, combineert het een overzichtelijke backend-interface met een krachtige theming- en pluginarchitectuur, waardoor het eenvoudig is om aangepaste websites en webapplicaties van elke complexiteit te bouwen.
Zelf-hosting van October CMS op je VPS geeft je volledige eigendom over je content, thema's en plugins zonder kosten per site of vendor lock-in. Met ondersteuning voor MySQL en MariaDB, een rijk ecosysteem van communityplugins en een ontwikkelaarsvriendelijke codebase, past het zich aan alles aan, van eenvoudige blogs tot geavanceerde multi-pagina platforms.
Belangrijkste kenmerken van October CMS
Laravel Foundation
Gebouwd op het Laravel PHP-framework, biedt het Eloquent ORM, Artisan CLI en bekende conventies die maatwerk en uitbreiding eenvoudig maken voor PHP-ontwikkelaars.
Plug-in ecosysteem
Breid functionaliteit uit met community- en officiële plugins voor formulieren, SEO, galerijen en authenticatie, zonder aangepaste code te schrijven.
Visuele Backend Editor
Beheer pagina's, lay-outs, partials en contentblokken via een intuïtieve backend-interface zonder bestanden direct op de server te bewerken.
Flexibel Themasysteem
Bouw of pas thema's aan met behulp van Twig-templating en YAML-gedefinieerde componentconfiguraties die presentatie duidelijk scheiden van applicatielogica.
Headless Content API
Ontsluit inhoud via REST API-eindpunten om headless front-ends aan te sturen naast traditionele, server-gerenderde pagina's vanaf dezelfde installatie.
Waarom October CMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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