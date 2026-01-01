October CMS is een modern contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Ontworpen voor zowel ontwikkelaars als contentteams, combineert het een overzichtelijke backend-interface met een krachtige theming- en pluginarchitectuur, waardoor het eenvoudig is om aangepaste websites en webapplicaties van elke complexiteit te bouwen.

Zelf-hosting van October CMS op je VPS geeft je volledige eigendom over je content, thema's en plugins zonder kosten per site of vendor lock-in. Met ondersteuning voor MySQL en MariaDB, een rijk ecosysteem van communityplugins en een ontwikkelaarsvriendelijke codebase, past het zich aan alles aan, van eenvoudige blogs tot geavanceerde multi-pagina platforms.