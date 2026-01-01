Tot wel 69% korting op EmailEngine

Implementeer EmailEngine met één klik installatie.

Zelf-gehoste e-mail API die IMAP- en SMTP-accounts verbindt en deze aanbiedt als een uniforme REST-interface.

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AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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Implementeer EmailEngine met één klik installatie.

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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met EmailEngine kunt bouwen

EmailEngine is een zelf-gehoste service die verbinding maakt met IMAP- en SMTP-mailboxen — inclusief Gmail, Outlook en elke standaardprovider — en alle e-mailbewerkingen via één enkele REST API beschikbaar stelt. In plaats van applicatiecode te schrijven die rechtstreeks met IMAP communiceert, registreren ontwikkelaars e-mailaccounts bij EmailEngine en verzenden, ontvangen, zoeken en synchroniseren ze e-mails via schone HTTP-eindpunten.

Door EmailEngine zelf te hosten op je eigen VPS blijven e-mailaccountgegevens en berichtdata binnen je eigen infrastructuur. EmailEngine regelt herverbinding, versleuteling van inloggegevens en webhook-levering, zodat applicatiecode zich richt op bedrijfslogica in plaats van op de afhandeling van e-mailprotocollen. Een proefperiode van 14 dagen is inbegrepen; een licentie is vereist voor voortgezet productiegebruik.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van EmailEngine

Uniforme e-mail REST API

Krijg toegang tot alle IMAP- en SMTP-bewerkingen — verzenden, ontvangen, zoeken, synchroniseren — via één enkel HTTP-eindpunt, ongeacht de e-mailprovider.

Beheer van meerdere accounts

Registreer meerdere e-mailaccounts van elke provider en beheer alle inboxen via één consistente API zonder integratiewerk per provider.

Webhook-evenementlevering

Ontvang real-time HTTP-meldingen wanneer nieuwe e-mails arriveren, berichten worden gelezen, of de status van de mailbox verandert, zonder polling.

Credentialencryptie

Alle opgeslagen e-mailaccountwachtwoorden en OAuth-tokens worden versleuteld met de hoofdgeheime sleutel die je configureert bij de implementatie.

SMTP-verzendingproxy

Verzend e-mails namens geregistreerde accounts via een ingebouwde SMTP-proxy, zonder ruwe inloggegevens bloot te stellen aan verzenddiensten.

Waarom EmailEngine op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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