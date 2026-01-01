Implementeer EmailEngine met één klik installatie.
Zelf-gehoste e-mail API die IMAP- en SMTP-accounts verbindt en deze aanbiedt als een uniforme REST-interface.
Kies een VPS-plan voor EmailEngine
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmailEngine kunt bouwen
EmailEngine is een zelf-gehoste service die verbinding maakt met IMAP- en SMTP-mailboxen — inclusief Gmail, Outlook en elke standaardprovider — en alle e-mailbewerkingen via één enkele REST API beschikbaar stelt. In plaats van applicatiecode te schrijven die rechtstreeks met IMAP communiceert, registreren ontwikkelaars e-mailaccounts bij EmailEngine en verzenden, ontvangen, zoeken en synchroniseren ze e-mails via schone HTTP-eindpunten.
Door EmailEngine zelf te hosten op je eigen VPS blijven e-mailaccountgegevens en berichtdata binnen je eigen infrastructuur. EmailEngine regelt herverbinding, versleuteling van inloggegevens en webhook-levering, zodat applicatiecode zich richt op bedrijfslogica in plaats van op de afhandeling van e-mailprotocollen. Een proefperiode van 14 dagen is inbegrepen; een licentie is vereist voor voortgezet productiegebruik.
Belangrijkste kenmerken van EmailEngine
Uniforme e-mail REST API
Krijg toegang tot alle IMAP- en SMTP-bewerkingen — verzenden, ontvangen, zoeken, synchroniseren — via één enkel HTTP-eindpunt, ongeacht de e-mailprovider.
Beheer van meerdere accounts
Registreer meerdere e-mailaccounts van elke provider en beheer alle inboxen via één consistente API zonder integratiewerk per provider.
Webhook-evenementlevering
Ontvang real-time HTTP-meldingen wanneer nieuwe e-mails arriveren, berichten worden gelezen, of de status van de mailbox verandert, zonder polling.
Credentialencryptie
Alle opgeslagen e-mailaccountwachtwoorden en OAuth-tokens worden versleuteld met de hoofdgeheime sleutel die je configureert bij de implementatie.
SMTP-verzendingproxy
Verzend e-mails namens geregistreerde accounts via een ingebouwde SMTP-proxy, zonder ruwe inloggegevens bloot te stellen aan verzenddiensten.
Waarom EmailEngine op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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