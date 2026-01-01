EmailEngine is een zelf-gehoste service die verbinding maakt met IMAP- en SMTP-mailboxen — inclusief Gmail, Outlook en elke standaardprovider — en alle e-mailbewerkingen via één enkele REST API beschikbaar stelt. In plaats van applicatiecode te schrijven die rechtstreeks met IMAP communiceert, registreren ontwikkelaars e-mailaccounts bij EmailEngine en verzenden, ontvangen, zoeken en synchroniseren ze e-mails via schone HTTP-eindpunten.

Door EmailEngine zelf te hosten op je eigen VPS blijven e-mailaccountgegevens en berichtdata binnen je eigen infrastructuur. EmailEngine regelt herverbinding, versleuteling van inloggegevens en webhook-levering, zodat applicatiecode zich richt op bedrijfslogica in plaats van op de afhandeling van e-mailprotocollen. Een proefperiode van 14 dagen is inbegrepen; een licentie is vereist voor voortgezet productiegebruik.