Implementeer Ralph met één-klik-installatie.
Open source IT-activabeheer en datacenterinfrastructuurplatform met een volledige REST API.
Kies een VPS-plan voor Ralph
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ralph kunt bouwen
Ralph is een open-source assetmanagement- en CMDB (Configuration Management Database)-systeem, gebouwd door Allegro voor het beheren van IT-infrastructuur op schaal. Het omvat de volledige levenscyclus van assets — van aankoop en toewijzing tot buitengebruikstelling — voor zowel datacenter-racks als backoffice-omgevingen, met ingebouwde datacenter-visualisatie voor rackindelingen en stroomcapaciteitsplanning.
Zelf Ralph hosten op je VPS geeft je IT-team één enkele bron van waarheid voor hardware-inventaris, softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten, zonder abonnementskosten per asset. Een uitgebreide REST API maakt Ralph eenvoudig te integreren met bestaande ticketing-, monitoring- en inkoopsystemen.
Belangrijkste kenmerken van Ralph
Activalevenscyclustracering
Volg elk bedrijfsmiddel vanaf de inkooporder tot toewijzing, onderhoud en buitengebruikstelling, met volledige geschiedenis en audit trail voor naleving en kostenrapportage.
Datacenter Visualisatie
Breng fysieke rack-lay-outs in kaart met drag-and-drop plaatsing, monitor het stroomverbruik per rack en plan capaciteitsuitbreidingen voordat hardware arriveert.
REST API
Een uitgebreide REST API stelt je in staat om Ralph te integreren met ticketsystemen, monitoringplatforms en inkooptools om voorraadupdates te automatiseren en dubbele gegevensinvoer te elimineren.
Softwarelicentiebeheer
Houd softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten bij naast hardware-activa, zodat je altijd weet wat gelicentieerd is, waar het is geïmplementeerd en wanneer verlengingen nodig zijn.
Aangepaste workflows
Definieer flexibele workflowstatussen voor de fasen van de levenscyclus van activa, zodat jouw inkoop-, operationele en buitenbedrijfstellingsprocessen consistent worden gehandhaafd binnen het team.
Waarom Ralph op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.