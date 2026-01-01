Ralph is een open-source assetmanagement- en CMDB (Configuration Management Database)-systeem, gebouwd door Allegro voor het beheren van IT-infrastructuur op schaal. Het omvat de volledige levenscyclus van assets — van aankoop en toewijzing tot buitengebruikstelling — voor zowel datacenter-racks als backoffice-omgevingen, met ingebouwde datacenter-visualisatie voor rackindelingen en stroomcapaciteitsplanning.

Zelf Ralph hosten op je VPS geeft je IT-team één enkele bron van waarheid voor hardware-inventaris, softwarelicenties, contracten en ondersteuningsovereenkomsten, zonder abonnementskosten per asset. Een uitgebreide REST API maakt Ralph eenvoudig te integreren met bestaande ticketing-, monitoring- en inkoopsystemen.