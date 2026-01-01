Implementeer Apache ShenYu met één-klik-installatie.
Hoogwaardige Java-native API-gateway voor serviceproxy, protocolconversie en API-governance op schaal.
Kies een VPS-plan voor Apache ShenYu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache ShenYu kunt bouwen
Apache ShenYu is een open-source, Java-native API-gateway gebouwd voor microservice-omgevingen die hoge doorvoer en lage latentie vereisen. Het fungeert als een uniform toegangspunt voor routering, protocolconversie en verkeersbeheer voor services gebouwd op Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket en meer. Een hot-swappable plug-inarchitectuur stelt je in staat om verkeersbeheerbeleid — snelheidsbeperking, authenticatie, WAF, circuitonderbreking — in of uit te schakelen zonder de gateway opnieuw op te starten.
De gebundelde beheerconsole geeft je team realtime inzicht en dynamische controle over routeringsregels, selectors en systeemrechten via een browsergebaseerd dashboard. ShenYu zelf hosten op je eigen VPS houdt API-verkeer binnen je infrastructuur, elimineert kosten voor uitgaand cloudverkeer per verzoek, en stelt je in staat om beheerbeleid af te dwingen zonder afhankelijk te zijn van een beheerde API-gatewayservice.
Belangrijkste kenmerken van Apache ShenYu
Hot-swappable plug-ins
Schakel verkeersplugins in, uit of herconfigureer ze — zoals rate limiting, authenticatie, WAF en meer — tijdens runtime zonder de gateway opnieuw op te starten of live verkeer te onderbreken.
Multiprotocolondersteuning
Proxyverzoeken via Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket en MQTT vanaf één enkel gateway-toegangspunt.
Dynamische verkeersregeling
Definieer routeringsselectoren en -regels via de beheer-UI die onmiddellijk van kracht worden, waardoor operatieteams gedetailleerde controle krijgen over welke upstream elk verzoek ontvangt.
Ingebouwde observability
Gedistribueerde tracing, export van metrics en gestructureerde logging-integraties geven je end-to-end zichtbaarheid in API-latentie en foutpercentages voor alle geproxiede services.
OAuth 2.0 en JWT-authenticatie
Beveilig API's met OAuth 2.0, JWT-tokenvalidatie of aangepaste handtekeningverificatie op de gatewaylaag voordat verzoeken je backend-services bereiken.
Waarom Apache ShenYu op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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