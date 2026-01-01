Apache ShenYu is een open-source, Java-native API-gateway gebouwd voor microservice-omgevingen die hoge doorvoer en lage latentie vereisen. Het fungeert als een uniform toegangspunt voor routering, protocolconversie en verkeersbeheer voor services gebouwd op Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket en meer. Een hot-swappable plug-inarchitectuur stelt je in staat om verkeersbeheerbeleid — snelheidsbeperking, authenticatie, WAF, circuitonderbreking — in of uit te schakelen zonder de gateway opnieuw op te starten.

De gebundelde beheerconsole geeft je team realtime inzicht en dynamische controle over routeringsregels, selectors en systeemrechten via een browsergebaseerd dashboard. ShenYu zelf hosten op je eigen VPS houdt API-verkeer binnen je infrastructuur, elimineert kosten voor uitgaand cloudverkeer per verzoek, en stelt je in staat om beheerbeleid af te dwingen zonder afhankelijk te zijn van een beheerde API-gatewayservice.