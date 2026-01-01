Implementeer Crawl4AI met één klik installatie.
Open-source webcrawler die websites omzet in schone, LLM-klare Markdown voor AI-datapijplijnen.
Kies een VPS-plan voor Crawl4AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crawl4AI kunt bouwen
Crawl4AI is een geavanceerde webcrawler en scraper die specifiek is ontworpen voor AI-toepassingen. Het transformeert webinhoud naar gestructureerde, LLM-klare Markdown-uitvoer, waardoor het de ideale basis vormt voor RAG (Retrieval-Augmented Generation)-systemen, trainingsdatasets en AI-gestuurde contentpijplijnen. Met meer dan 50.000 GitHub-sterren is het de favoriete crawling-oplossing geworden in de AI-ontwikkelaarsgemeenschap.
Het platform ondersteunt volledige browsercontrole voor JavaScript-intensieve sites, asynchroon crawlen met browserpooling, intelligente contentfiltering en RESTful API-toegang — alles verpakt met een real-time monitoringdashboard en interactieve speeltuin. Crawl4AI zelf hosten op je VPS geeft je dedicated rekenkracht voor intensieve crawling-operaties en volledige controle over gegevensverwerking zonder gevoelige content via diensten van derden te routeren.
Belangrijkste kenmerken van Crawl4AI
LLM-klaar uitvoer
Converteert gecrawlde pagina's naar schone Markdown, geoptimaliseerd voor directe invoer in taalmodelpijplijnen en RAG-systemen.
Volledige Browsercontrole
Verwerkt door JavaScript gerenderde pagina's en dynamische inhoud met behulp van browserpooling voor hoge prestaties en nauwkeurige data-extractie.
RESTful API-toegang
Biedt HTTP-eindpunten voor het integreren van webcrawling in bestaande applicaties en geautomatiseerde dataworkflows.
Realtime Monitoring
Een ingebouwd dashboard en interactieve speeltuin laten je crawloperaties volgen, extractiestrategieën testen en configuraties live debuggen.
Intelligente filtering
Gestructureerde extractiestrategieën filteren ruis en isoleren relevante inhoud, waardoor nabewerking in je AI-pipeline wordt verminderd.
Waarom Crawl4AI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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