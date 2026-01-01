Convex is een reactief databaseplatform dat de backendarchitectuur voor moderne applicaties herdefinieert. Het combineert een documentdatabase met realtime query-abonnementen, ACID-transacties en serverless functies die direct naast je gegevens draaien — alles in één geïntegreerd platform. Wanneer gegevens veranderen, wordt elke geabonneerde client automatisch bijgewerkt zonder polling of handmatig WebSocket-beheer.

Convex zelf hosten op je VPS geeft je dedicated compute voor consistente databaseprestaties en volledige gegevenssoevereiniteit, wat cruciaal is voor applicaties die gebruikersgegevens verwerken die onder privacyregelgeving vallen. Deze implementatie omvat de Convex-backend voor gegevensopslag en functie-uitvoering, en het dashboard voor het beheren van je database, het monitoren van query's en het implementeren van serverless functies. Na de eerste lancering genereer je een admin-sleutel door het volgende uit te voeren: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh