Implementeer Apache StreamPark met één-klik-installatie.
Alles-in-één ontwikkelingsframework voor streamingapplicaties en cloud-native realtime computerplatform voor Apache Flink en Spark.
Kies een VPS-plan voor Apache StreamPark
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache StreamPark kunt bouwen
Apache StreamPark is een top-level Apache-project dat de volledige levenscyclus van realtime streamverwerkingsapplicaties verenigt, gebouwd op Apache Flink en Apache Spark. Het combineert een ontwikkelaar-gericht framework van vooraf gebouwde API's en connectors met een cloud-native operationsconsole voor het compileren, implementeren, monitoren en schalen van streaming jobs vanuit één enkele web-UI.
Door StreamPark zelf te hosten op je eigen VPS houd je Flink job artifacts, implementatiegeschiedenis en operationele metadata onder controle, terwijl de kosten en complexiteit van het draaien van een apart streamverwerkingscontrolepaneel op een hyperscaler worden weggenomen.
Belangrijkste kenmerken van Apache StreamPark
Flink en Spark verenigd
Ontwikkel, implementeer en beheer Apache Flink- en Apache Spark-streamingtaken vanaf één console met ondersteuning voor runtime van meerdere versies.
In-browser opdrachten opstellen
Schrijf Flink SQL en JAR-gebaseerde applicaties in een webeditor met syntaxismarkering, afhankelijkheidsbeheer en versiegeschiedenis.
Implementatie met één klik
Start taken naar Standalone, YARN op Hadoop 2.x/3.x, of Kubernetes-clusters direct vanaf het platform zonder de browser te verlaten.
Ingebouwde monitoring
Volg lopende taken, controlepunten, opslagpunten en storingen met realtime statusdashboards en waarschuwingsintegraties.
Rijk connectorecosysteem
Sneller leveren met vooraf gebouwde connectors voor Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse en andere big data- en ML-systemen.
Waarom Apache StreamPark op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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