Apache StreamPark is een top-level Apache-project dat de volledige levenscyclus van realtime streamverwerkingsapplicaties verenigt, gebouwd op Apache Flink en Apache Spark. Het combineert een ontwikkelaar-gericht framework van vooraf gebouwde API's en connectors met een cloud-native operationsconsole voor het compileren, implementeren, monitoren en schalen van streaming jobs vanuit één enkele web-UI.

Door StreamPark zelf te hosten op je eigen VPS houd je Flink job artifacts, implementatiegeschiedenis en operationele metadata onder controle, terwijl de kosten en complexiteit van het draaien van een apart streamverwerkingscontrolepaneel op een hyperscaler worden weggenomen.