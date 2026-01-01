Implementeer Ghostfolio met één-klik-installatie.
Privacygericht open-source vermogensbeheerdashboard voor het bijhouden van investeringen in aandelen, ETF's en crypto.
Kies een VPS-plan voor Ghostfolio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ghostfolio kunt bouwen
Ghostfolio is een open-source persoonlijk financieel dashboard dat je beleggingsportefeuille over meerdere activaklassen — aandelen, ETF's, cryptocurrencies en meer — consolideert in één enkel, uniform overzicht. Het levert gedetailleerde prestatieanalyses, tijdgewogen rendementen en realtime marktgegevens zonder je financiële gegevens naar diensten van derden te sturen.
Ghostfolio zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over gevoelige financiële informatie. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor duurzame gegevensopslag en Redis voor caching, wat zorgt voor snelle portefeuilleberekeningen en betrouwbare prestaties naarmate je transactiegeschiedenis groeit.
Belangrijkste kenmerken van Ghostfolio
Multi-activatracering
Monitor aandelen, ETF's, cryptovaluta, obligaties en alternatieve activa in één uniform portfoliodashboard.
Prestatie-analyses
Gedetailleerde tijdgewogen rendementen, interne rentabiliteit en geannualiseerde prestatiestatistieken helpen je jouw investeringsbeslissingen te evalueren.
Privacy-first design
Alle financiële gegevens blijven op je eigen server — geen cloudtoegang van derden tot je portfolio of transactiegeschiedenis.
Dividendregistratie
Volg dividendinkomsten en uitkeringen over alle beleggingen met inkomstenrapportage en rendementsberekeningen.
CSV-import
Importeer transacties van CSV-bestanden en diverse brokerplatforms om snel je bestaande portfoliohistorie in te laden.
Waarom Ghostfolio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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