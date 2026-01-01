Ghostfolio is een open-source persoonlijk financieel dashboard dat je beleggingsportefeuille over meerdere activaklassen — aandelen, ETF's, cryptocurrencies en meer — consolideert in één enkel, uniform overzicht. Het levert gedetailleerde prestatieanalyses, tijdgewogen rendementen en realtime marktgegevens zonder je financiële gegevens naar diensten van derden te sturen.

Ghostfolio zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over gevoelige financiële informatie. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor duurzame gegevensopslag en Redis voor caching, wat zorgt voor snelle portefeuilleberekeningen en betrouwbare prestaties naarmate je transactiegeschiedenis groeit.