NocoBase is een open-source no-code/low-code platform waarbij schaalbaarheid centraal staat, dat een visuele interface combineert met een plug-in-gebaseerde architectuur, zodat zowel citizen developers als engineers effectief kunnen samenwerken. De data-modelling engine, drag-and-drop UI-bouwer en tools voor workflowautomatisering bestrijken alles van eenvoudige CRUD-apps tot complexe multi-tenant bedrijfsapplicaties.

Zelf NocoBase hosten op je VPS elimineert prijs per gebruiker, houdt gevoelige bedrijfsdata op je eigen infrastructuur en geeft ontwikkelteams de vrijheid om aangepaste plug-ins te installeren en te integreren met interne systemen zonder enige leveranciersbeperkingen.