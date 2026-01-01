Implementeer NocoBase met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Uitbreidbaar open-source no-code platform voor het bouwen van interne tools en bedrijfsapplicaties met een op plug-ins gebaseerde architectuur.
Kies een VPS-plan voor NocoBase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NocoBase kunt bouwen
NocoBase is een open-source no-code/low-code platform waarbij schaalbaarheid centraal staat, dat een visuele interface combineert met een plug-in-gebaseerde architectuur, zodat zowel citizen developers als engineers effectief kunnen samenwerken. De data-modelling engine, drag-and-drop UI-bouwer en tools voor workflowautomatisering bestrijken alles van eenvoudige CRUD-apps tot complexe multi-tenant bedrijfsapplicaties.
Zelf NocoBase hosten op je VPS elimineert prijs per gebruiker, houdt gevoelige bedrijfsdata op je eigen infrastructuur en geeft ontwikkelteams de vrijheid om aangepaste plug-ins te installeren en te integreren met interne systemen zonder enige leveranciersbeperkingen.
Belangrijkste kenmerken van NocoBase
Visuele gegevensmodellering
Definieer tabellen, velden en complexe relaties via een visuele interface, met ondersteuning voor alle gangbare veldtypen, inclusief bijlagen, formules en lookups.
Drag-and-drop UI-bouwer
Ontwerp responsieve applicatie-interfaces door blokken en componenten op een canvas te rangschikken, zonder dat er front-endcode nodig is voor standaard lay-outs.
Op inpluggen gebaseerde architectuur
Breid het platform uit met community- of aangepaste plugins voor nieuwe veldtypen, acties en integraties zonder de kernapplicatie aan te passen.
Workflowautomatisering
Bouw visueel conditionele bedrijfsprocessen en goedkeuringsstromen, waarbij je acties activeert bij gegevenswijzigingen zonder backend-logica vanaf nul te schrijven.
Rolgebaseerde machtigingen
Beheer de toegang tot gegevens en UI-elementen op rolniveau, met ondersteuning voor multi-tenancy en isolatie op afdelingsniveau binnen Ã©Ã©n enkele installatie.
Auto-gegenereerde API's
Elk datamodel stelt automatisch REST API-eindpunten bloot, waardoor integratie met externe systemen en aangepaste front-ends mogelijk wordt zonder extra ontwikkeling.
Waarom NocoBase op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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