Tot wel 69% korting op NocoBase

Implementeer NocoBase met Ã©Ã©n-klik-installatie.

Uitbreidbaar open-source no-code platform voor het bouwen van interne tools en bedrijfsapplicaties met een op plug-ins gebaseerde architectuur.

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AI-beheerde VPS
â‚¬5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
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â‚¬64,99
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Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met NocoBase kunt bouwen

NocoBase is een open-source no-code/low-code platform waarbij schaalbaarheid centraal staat, dat een visuele interface combineert met een plug-in-gebaseerde architectuur, zodat zowel citizen developers als engineers effectief kunnen samenwerken. De data-modelling engine, drag-and-drop UI-bouwer en tools voor workflowautomatisering bestrijken alles van eenvoudige CRUD-apps tot complexe multi-tenant bedrijfsapplicaties.

Zelf NocoBase hosten op je VPS elimineert prijs per gebruiker, houdt gevoelige bedrijfsdata op je eigen infrastructuur en geeft ontwikkelteams de vrijheid om aangepaste plug-ins te installeren en te integreren met interne systemen zonder enige leveranciersbeperkingen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van NocoBase

Visuele gegevensmodellering

Definieer tabellen, velden en complexe relaties via een visuele interface, met ondersteuning voor alle gangbare veldtypen, inclusief bijlagen, formules en lookups.

Drag-and-drop UI-bouwer

Ontwerp responsieve applicatie-interfaces door blokken en componenten op een canvas te rangschikken, zonder dat er front-endcode nodig is voor standaard lay-outs.

Op inpluggen gebaseerde architectuur

Breid het platform uit met community- of aangepaste plugins voor nieuwe veldtypen, acties en integraties zonder de kernapplicatie aan te passen.

Workflowautomatisering

Bouw visueel conditionele bedrijfsprocessen en goedkeuringsstromen, waarbij je acties activeert bij gegevenswijzigingen zonder backend-logica vanaf nul te schrijven.

Rolgebaseerde machtigingen

Beheer de toegang tot gegevens en UI-elementen op rolniveau, met ondersteuning voor multi-tenancy en isolatie op afdelingsniveau binnen Ã©Ã©n enkele installatie.

Auto-gegenereerde API's

Elk datamodel stelt automatisch REST API-eindpunten bloot, waardoor integratie met externe systemen en aangepaste front-ends mogelijk wordt zonder extra ontwikkeling.

Waarom NocoBase op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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