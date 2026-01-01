Implementeer nu met één-klik-installatie.
Zero-configuratie Docker- en Kubernetes-monitoring met containergezondheid, endpointcontroles, certificaten en een openbare statuspagina.
Kies een VPS-plan voor Maintenant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maintenant kunt bouwen
Maintenant is een open-source uniforme monitoringtool die meerdere zelfgehoste tools tegelijk vervangt. Plaats één container en deze detecteert automatisch elke workload op je host, waarbij de containerstatus, het resourcegebruik, HTTP- en TCP-eindpunten, TLS-certificaten, afbeeldingsupdates en netwerkbeveiligingsrisico's worden bijgehouden vanuit één Go-aangedreven dashboard.
Ontworpen voor zelfhosters en kleine teams, wordt Maintenant geleverd als een enkele binaire, ondersteund door SQLite, zonder dat een externe database of log-shipper nodig is. Het wordt bewust geleverd zonder ingebouwde authenticatie en is bedoeld om achter je bestaande reverse proxy te draaien, zodat je één identiteitslaag behoudt over je hele stack, terwijl je eigenaar blijft van elke meting, logregel en waarschuwing zonder prijsstelling per host of per meting.
Belangrijkste kenmerken van Maintenant
Containerautodetectie
Detecteert elke Docker-container en Kubernetes-workload zodra deze start, inclusief statuswijzigingen, herstartlussen en logstreaming.
Eindpunt- en hartslagcontroles
Definieert HTTP-, TCP- en cron-hartslagmonitors via Docker-labels met configureerbare fout- en hersteldrempels.
TLS-certificaatbewaking
Importeert automatisch certificaten van gemonitorde HTTPS-eindpunten en waarschuwt 30, 14, 7, 3 en 1 dag voor de vervaldatum.
Resourcemeetgegevens
Toont real-time CPU, geheugen, netwerk en schijf-I/O per container met gedebounceerde drempelwaarschuwingen om ruis laag te houden.
Update intelligentie
Scant OCI-registers om image-digests te vergelijken, zodat je precies weet welke workloads nieuwere versies hebben die wachten.
Openbare statuspagina
Combineert monitoringsernst in een realtime statuspagina, aangedreven door server-sent events voor klanten en teamgenoten.
Waarom Maintenant op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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