Maintenant is een open-source uniforme monitoringtool die meerdere zelfgehoste tools tegelijk vervangt. Plaats één container en deze detecteert automatisch elke workload op je host, waarbij de containerstatus, het resourcegebruik, HTTP- en TCP-eindpunten, TLS-certificaten, afbeeldingsupdates en netwerkbeveiligingsrisico's worden bijgehouden vanuit één Go-aangedreven dashboard.

Ontworpen voor zelfhosters en kleine teams, wordt Maintenant geleverd als een enkele binaire, ondersteund door SQLite, zonder dat een externe database of log-shipper nodig is. Het wordt bewust geleverd zonder ingebouwde authenticatie en is bedoeld om achter je bestaande reverse proxy te draaien, zodat je één identiteitslaag behoudt over je hele stack, terwijl je eigenaar blijft van elke meting, logregel en waarschuwing zonder prijsstelling per host of per meting.