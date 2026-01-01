Shaarli is een persoonlijke, minimalistische bladwijzerservice, ontworpen als een zelf-gehoste vervanging voor het originele del.icio.us. Het slaat elke bladwijzer op in één enkel plat PHP-bestand — geen databaseserver, geen migraties, geen schema-upgrades — en toont een overzichtelijke omgekeerd chronologische feed van links, notities en microblog-achtige updates die je openbaar, privé of per item gemengd kunt houden.

Shaarli zelf hosten op je VPS geeft je een privélinkarchief onder je eigen domein, een RSS/Atom-feed van je gedeelde items, een Markdown-vriendelijk notitiesysteem en een bladwijzerknop plus mobiele API die elke browser of app verandert in een opslagdoel met één klik. De hele stack is een enkele PHP-container met een JSON-bestand als basis — back-ups zijn een enkele bestandskopie.