Implementeer Shaarli met een één-klik-installatie.
Persoonlijke, minimalistische, supersnelle bladwijzerservice die alles opslaat in één enkele flat-file database — geen SQL vereist.
Kies een VPS-plan voor Shaarli
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shaarli kunt bouwen
Shaarli is een persoonlijke, minimalistische bladwijzerservice, ontworpen als een zelf-gehoste vervanging voor het originele del.icio.us. Het slaat elke bladwijzer op in één enkel plat PHP-bestand — geen databaseserver, geen migraties, geen schema-upgrades — en toont een overzichtelijke omgekeerd chronologische feed van links, notities en microblog-achtige updates die je openbaar, privé of per item gemengd kunt houden.
Shaarli zelf hosten op je VPS geeft je een privélinkarchief onder je eigen domein, een RSS/Atom-feed van je gedeelde items, een Markdown-vriendelijk notitiesysteem en een bladwijzerknop plus mobiele API die elke browser of app verandert in een opslagdoel met één klik. De hele stack is een enkele PHP-container met een JSON-bestand als basis — back-ups zijn een enkele bestandskopie.
Belangrijkste kenmerken van Shaarli
Flat-file opslag
Bladwijzers bevinden zich in één PHP-datastore zonder databaseserver om te installeren, af te stemmen of een back-up van te maken — kopieer het bestand en je hebt je archief.
Omgekeerd chronologische stroom
RSS- en Atom-feeds
Ingebouwde RSS- en Atom-feeds maken van je Shaarli een openbare linkblog of een privé-feedlezerbron — werkt met elke lees-app.
Bookmarklet en REST API
Sla links op vanuit elke browser met de meegeleverde bookmarklet, of verstuur ze vanuit mobiele en desktopapps met behulp van de getypte REST API.
Markdown-notities
Schrijf langere notities en microblogberichten in Markdown naast bladwijzers, met optionele openbare zichtbaarheid om te delen.
Lichtgewicht voetafdruk
Enkele PHP-container zonder databaseserver draait comfortabel op de kleinste VPS-plannen zonder te concurreren met andere apps om resources.
Waarom Shaarli op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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