Implementeer Snac2 met één-klik-installatie.
Minimalistische ééngebruiker ActivityPub-server geschreven in draagbaar C om deel te nemen aan de Fediverse met verwaarloosbaar resourcegebruik.
Kies een VPS-plan voor Snac2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Snac2 kunt bouwen
Snac2 is een minimalistische ActivityPub-instantie geschreven in draagbaar C zonder databaseafhankelijkheden — alle gegevens worden opgeslagen als platte bestanden op schijf. Ontworpen voor individuen en kleine instanties, federeert het met Mastodon, Pleroma, Pixelfed en de bredere Fediverse, terwijl het comfortabel draait op kleine VPS-instanties of single-board computers.
Zelf-hosten van Snac2 geeft je een persoonlijke identiteit op de Fediverse zonder afhankelijk te zijn van instanties van derden die kunnen sluiten, defedereren of beleid kunnen wijzigen. De single-binary architectuur, het ontbreken van een database en de Mastodon-compatibele API maken Snac2 een van de lichtste en meest onderhoudbare manieren om deel te nemen aan gedecentraliseerde sociale media.
Belangrijkste kenmerken van Snac2
Geen database vereist
Alle berichten, volgers en configuratie worden opgeslagen als platte bestanden op schijf — geen MySQL of PostgreSQL om apart te installeren, af te stemmen of een back-up van te maken.
Mastodon API-compatibiliteit
Gebruik bestaande Mastodon mobiele en desktopclients om te posten, door tijdlijnen te bladeren en meldingen te beheren zonder nieuwe tools te hoeven leren.
ActivityPub-federatie
Volg en communiceer met gebruikers op Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma en elke andere ActivityPub-compatibele server in de Fediverse.
Kleine resourcevoetafdruk
Geschreven in draagbaar C als één enkel statisch-vriendelijk binair bestand, draait Snac2 op een paar megabytes RAM en verbruikt inactief bijna geen CPU-gebruik.
Multigebruikersondersteuning
Host meer dan één account op dezelfde instantie vanaf de commandoregel, handig voor families of kleine gemeenschappen die één VPS delen.
Privacygericht ontwerp
Geen tracking, geen analyses, geen scripts van derden — jouw tijdlijn blijft op jouw VPS en jouw volgerslijst verlaat nooit jouw schijf.
Waarom Snac2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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