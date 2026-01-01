Snac2 is een minimalistische ActivityPub-instantie geschreven in draagbaar C zonder databaseafhankelijkheden — alle gegevens worden opgeslagen als platte bestanden op schijf. Ontworpen voor individuen en kleine instanties, federeert het met Mastodon, Pleroma, Pixelfed en de bredere Fediverse, terwijl het comfortabel draait op kleine VPS-instanties of single-board computers.

Zelf-hosten van Snac2 geeft je een persoonlijke identiteit op de Fediverse zonder afhankelijk te zijn van instanties van derden die kunnen sluiten, defedereren of beleid kunnen wijzigen. De single-binary architectuur, het ontbreken van een database en de Mastodon-compatibele API maken Snac2 een van de lichtste en meest onderhoudbare manieren om deel te nemen aan gedecentraliseerde sociale media.