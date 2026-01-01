ZincSearch is een open-source zoekmachine geschreven in Go die dient als een lichtgewicht alternatief voor Elasticsearch, ontworpen voor teams die snel full-text zoeken nodig hebben zonder een JVM-gebaseerd cluster te hoeven beheren. Het wordt geleverd als één enkele binary, draait comfortabel op minder dan 1GB RAM, biedt een Elasticsearch-compatibele ingest API, en bevat een ingebouwde Vue web-UI voor het indexeren van gegevens en het uitvoeren van zoekopdrachten.

Door ZincSearch zelf te hosten op je eigen VPS houd je loggegevens, documentindexen en zoekanalyses onder controle, terwijl je de kosten en operationele overhead van beheerde Elasticsearch of gehoste zoekplatforms vermijdt — en het schemaloze ontwerp betekent dat je binnen enkele minuten na implementatie kunt beginnen met het indexeren van JSON-documenten.