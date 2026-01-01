Implementeer Multi-Scrobbler met één klik.
Zelfgehoste scrobbling hub die muziekweergaven van Plex, Jellyfin, Spotify en meer bijhoudt naar Last.fm, ListenBrainz of Maloja.
Kies een VPS-plan voor Multi-Scrobbler
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Multi-Scrobbler kunt bouwen
Multi-Scrobbler verbindt elke plek waar je naar muziek luistert met elke dienst die dit bijhoudt. In plaats van te vertrouwen op de ingebouwde scrobbling van elke muziekapp — die volledig ontbreekt bij Plex en Jellyfin, en gefragmenteerd is over YouTube Music, Deezer en Subsonic-clients — centraliseert Multi-Scrobbler elke afspeelbeurt in één pijplijn. Het ondersteunt meer dan 25 bronnen en stuurt afspeelbeurten gelijktijdig door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen.
Zelf-hosten op je VPS zorgt ervoor dat de scrobbler 24/7 draait naast je andere mediadiensten, met openbare OAuth-callback-URL's die Spotify en Last.fm kunnen bereiken. Het webdashboard toont live afspeelbeurten, statistieken per bron en gedetailleerde logboeken zonder je luistergeschiedenis bloot te stellen aan een SaaS van derden.
Belangrijkste kenmerken van Multi-Scrobbler
Universele brondekking
Houdt afspeelactiviteit bij van Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-clients en 25+ andere muziekspelers in één pijplijn.
Meerdere scrobbledoelen
Stuurt elke luisterbeurt gelijktijdig door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen, zonder handmatige duplicatie.
Live toestandsdashboard
Web-UI toont momenteel afgespeelde nummers, recente scrobbles en statistieken per bron, zodat je elke verbinding in één oogopslag kunt controleren.
Slimme deduplicatie
Detecteert dubbele luisterbeurten die door meerdere bronnen zijn gerapporteerd voor hetzelfde nummer, en stuurt elke afspeelbeurt slechts één keer door naar je scrobble-doelen.
Webhookmeldingen
Verzendt Now Playing-updates en fouten naar Discord, Gotify, Ntfy of Apprise, zodat je kapotte integraties opmerkt zonder het dashboard te controleren.
Waarom Multi-Scrobbler op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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