Multi-Scrobbler verbindt elke plek waar je naar muziek luistert met elke dienst die dit bijhoudt. In plaats van te vertrouwen op de ingebouwde scrobbling van elke muziekapp — die volledig ontbreekt bij Plex en Jellyfin, en gefragmenteerd is over YouTube Music, Deezer en Subsonic-clients — centraliseert Multi-Scrobbler elke afspeelbeurt in één pijplijn. Het ondersteunt meer dan 25 bronnen en stuurt afspeelbeurten gelijktijdig door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen.

Zelf-hosten op je VPS zorgt ervoor dat de scrobbler 24/7 draait naast je andere mediadiensten, met openbare OAuth-callback-URL's die Spotify en Last.fm kunnen bereiken. Het webdashboard toont live afspeelbeurten, statistieken per bron en gedetailleerde logboeken zonder je luistergeschiedenis bloot te stellen aan een SaaS van derden.