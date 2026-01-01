Tot wel 69% korting op Yarn

Implementeer Yarn met één-klik-installatie.

Zelfgehoste, gedecentraliseerde microblogging-pod gebouwd op het twtxt-formaat zonder advertenties, tracking of vendor lock-in.

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Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Yarn kunt bouwen

Yarn is een gedecentraliseerd, zelfgehost socialemediaplatform dat microbloggen in Twitter-stijl combineert met het open twtxt-feedformaat. Elke pod is een onafhankelijke instantie die federeert met andere Yarn-pods en elke twtxt-feed op het open web, zodat gebruikers mensen kunnen volgen op verschillende servers zonder afhankelijk te zijn van één enkele provider. De software verzamelt geen persoonlijke informatie, toont geen advertenties en verstuurt geen analyses — inhoud en volgersgrafieken behoren volledig toe aan de podbeheerder.

Je eigen Yarn-pod draaien op een VPS houdt gesprekken, media en identiteit onder je eigen domein. De Go-gebaseerde yarnd-server is lichtgewicht, bewaart alles in één ingebedde database en ondersteunt zowel ééngebruiker- als meerderegebruiker-pods met media-uploads, gesprekken met threads en volledige RSS/Atom-feeds.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Yarn

Gedecentraliseerde twtxt-feeds

Elk account publiceert een draagbare twtxt-feed die elke Yarn-pod of compatibele client kan volgen — geen centrale servers of propriëtaire protocollen.

Privacy door ontwerp

Geen analyses, geen reclame en geen tracking door derden — yarnd verzamelt alleen wat nodig is om de pod zelf te draaien.

Draadgesprekken

Antwoordketens, vermeldingen en onderwerpen zorgen ervoor dat discussies leesbaar blijven over pods heen, zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde tijdlijnen.

Ingebouwde mediaondersteuning

Upload afbeeldingen, audio en video direct naar je pod met optionele ffmpeg-transcodering voor inline afspelen.

Pods voor één of meerdere gebruikers

Beheer een persoonlijke pod voor jezelf of open registraties om een community te hosten — dezelfde binaire code verwerkt beide implementatiemodellen.

Lichtgewicht Go-binair bestand

De yarnd-server draait als één gecompileerde binary met een ingebedde Bitcask-database, waardoor het resourcegebruik laag blijft op kleine VPS-plannen.

Waarom Yarn op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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