Yarn is een gedecentraliseerd, zelfgehost socialemediaplatform dat microbloggen in Twitter-stijl combineert met het open twtxt-feedformaat. Elke pod is een onafhankelijke instantie die federeert met andere Yarn-pods en elke twtxt-feed op het open web, zodat gebruikers mensen kunnen volgen op verschillende servers zonder afhankelijk te zijn van één enkele provider. De software verzamelt geen persoonlijke informatie, toont geen advertenties en verstuurt geen analyses — inhoud en volgersgrafieken behoren volledig toe aan de podbeheerder.

Je eigen Yarn-pod draaien op een VPS houdt gesprekken, media en identiteit onder je eigen domein. De Go-gebaseerde yarnd-server is lichtgewicht, bewaart alles in één ingebedde database en ondersteunt zowel ééngebruiker- als meerderegebruiker-pods met media-uploads, gesprekken met threads en volledige RSS/Atom-feeds.