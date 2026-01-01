Implementeer Yarn met één-klik-installatie.
Zelfgehoste, gedecentraliseerde microblogging-pod gebouwd op het twtxt-formaat zonder advertenties, tracking of vendor lock-in.
Kies een VPS-plan voor Yarn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yarn kunt bouwen
Yarn is een gedecentraliseerd, zelfgehost socialemediaplatform dat microbloggen in Twitter-stijl combineert met het open twtxt-feedformaat. Elke pod is een onafhankelijke instantie die federeert met andere Yarn-pods en elke twtxt-feed op het open web, zodat gebruikers mensen kunnen volgen op verschillende servers zonder afhankelijk te zijn van één enkele provider. De software verzamelt geen persoonlijke informatie, toont geen advertenties en verstuurt geen analyses — inhoud en volgersgrafieken behoren volledig toe aan de podbeheerder.
Je eigen Yarn-pod draaien op een VPS houdt gesprekken, media en identiteit onder je eigen domein. De Go-gebaseerde yarnd-server is lichtgewicht, bewaart alles in één ingebedde database en ondersteunt zowel ééngebruiker- als meerderegebruiker-pods met media-uploads, gesprekken met threads en volledige RSS/Atom-feeds.
Belangrijkste kenmerken van Yarn
Gedecentraliseerde twtxt-feeds
Elk account publiceert een draagbare twtxt-feed die elke Yarn-pod of compatibele client kan volgen — geen centrale servers of propriëtaire protocollen.
Privacy door ontwerp
Geen analyses, geen reclame en geen tracking door derden — yarnd verzamelt alleen wat nodig is om de pod zelf te draaien.
Draadgesprekken
Antwoordketens, vermeldingen en onderwerpen zorgen ervoor dat discussies leesbaar blijven over pods heen, zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde tijdlijnen.
Ingebouwde mediaondersteuning
Upload afbeeldingen, audio en video direct naar je pod met optionele ffmpeg-transcodering voor inline afspelen.
Pods voor één of meerdere gebruikers
Beheer een persoonlijke pod voor jezelf of open registraties om een community te hosten — dezelfde binaire code verwerkt beide implementatiemodellen.
Lichtgewicht Go-binair bestand
De yarnd-server draait als één gecompileerde binary met een ingebedde Bitcask-database, waardoor het resourcegebruik laag blijft op kleine VPS-plannen.
Waarom Yarn op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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