Cassandra Reaper is de de facto open-source tool voor het orkestreren van Apache Cassandra-reparaties over single-datacenter en multi-site clusters. Oorspronkelijk gemaakt bij Spotify en onderhouden door The Last Pickle, segmenteert Reaper grote reparaties in beheersbare eenheden, voert ze opportunistisch uit over knooppunten, en hervat veilig na storingen — ter vervanging van fragiele cron-gestuurde nodetool-scripts met een stateful, observeerbare workflow.

Zelf-hosting van Reaper op je VPS geeft operators een toegewijd controlepaneel met een web-UI, REST API en metrics-eindpunt. Deze implementatie bundelt een Apache Cassandra-node zodat je onmiddellijk reparaties kunt verbinden, plannen en uitvoeren, en vervolgens extra productieclusters via JMX kunt registreren indien nodig.