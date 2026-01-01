Tot wel 69% korting op Cassandra Reaper

Implementeer Cassandra Reaper met één klik installatie.

Gecentraliseerde reparatieplanner en web-UI voor het gezond en consistent houden van Apache Cassandra-clusters.

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 5,49 /mnd
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KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Cassandra Reaper kunt bouwen

Cassandra Reaper is de de facto open-source tool voor het orkestreren van Apache Cassandra-reparaties over single-datacenter en multi-site clusters. Oorspronkelijk gemaakt bij Spotify en onderhouden door The Last Pickle, segmenteert Reaper grote reparaties in beheersbare eenheden, voert ze opportunistisch uit over knooppunten, en hervat veilig na storingen — ter vervanging van fragiele cron-gestuurde nodetool-scripts met een stateful, observeerbare workflow.

Zelf-hosting van Reaper op je VPS geeft operators een toegewijd controlepaneel met een web-UI, REST API en metrics-eindpunt. Deze implementatie bundelt een Apache Cassandra-node zodat je onmiddellijk reparaties kunt verbinden, plannen en uitvoeren, en vervolgens extra productieclusters via JMX kunt registreren indien nodig.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Cassandra Reaper

Gesegmenteerde reparaties

Splits reparaties op in kleine bereiken en voer ze opportunistisch uit over nodes om overbelasting van het cluster te voorkomen.

Reparatieplanning

Plan terugkerende reparaties per keyspace met configureerbare intensiteit, parallellisme en segmentaantallen.

Multi-clustercontrole

Registreer en beheer reparaties voor meerdere Cassandra-clusters vanaf één web-UI en REST API.

Pauzeren en hervatten

Stateful herstelruns kunnen worden gepauzeerd, hervat en hersteld na herstarts zonder voortgang te verliezen.

Statistieken en observeerbaarheid

Ingebouwde Dropwizard-metrics tonen de reparatievoortgang, segmentstatus en JMX-clustergezondheid voor monitoring.

Waarom Cassandra Reaper op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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