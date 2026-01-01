Implementeer Cassandra Reaper met één klik installatie.
Gecentraliseerde reparatieplanner en web-UI voor het gezond en consistent houden van Apache Cassandra-clusters.
Kies een VPS-plan voor Cassandra Reaper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cassandra Reaper kunt bouwen
Cassandra Reaper is de de facto open-source tool voor het orkestreren van Apache Cassandra-reparaties over single-datacenter en multi-site clusters. Oorspronkelijk gemaakt bij Spotify en onderhouden door The Last Pickle, segmenteert Reaper grote reparaties in beheersbare eenheden, voert ze opportunistisch uit over knooppunten, en hervat veilig na storingen — ter vervanging van fragiele cron-gestuurde nodetool-scripts met een stateful, observeerbare workflow.
Zelf-hosting van Reaper op je VPS geeft operators een toegewijd controlepaneel met een web-UI, REST API en metrics-eindpunt. Deze implementatie bundelt een Apache Cassandra-node zodat je onmiddellijk reparaties kunt verbinden, plannen en uitvoeren, en vervolgens extra productieclusters via JMX kunt registreren indien nodig.
Belangrijkste kenmerken van Cassandra Reaper
Gesegmenteerde reparaties
Splits reparaties op in kleine bereiken en voer ze opportunistisch uit over nodes om overbelasting van het cluster te voorkomen.
Reparatieplanning
Plan terugkerende reparaties per keyspace met configureerbare intensiteit, parallellisme en segmentaantallen.
Multi-clustercontrole
Registreer en beheer reparaties voor meerdere Cassandra-clusters vanaf één web-UI en REST API.
Pauzeren en hervatten
Stateful herstelruns kunnen worden gepauzeerd, hervat en hersteld na herstarts zonder voortgang te verliezen.
Statistieken en observeerbaarheid
Ingebouwde Dropwizard-metrics tonen de reparatievoortgang, segmentstatus en JMX-clustergezondheid voor monitoring.
Waarom Cassandra Reaper op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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