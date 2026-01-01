Implementeer bewCloud met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste cloudopslagplatform voor persoonlijke bestandssynchronisatie, CalDAV- en CardDAV-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor bewCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bewCloud kunt bouwen
bewCloud is een lichtgewicht, open-source cloudopslagplatform gebouwd met TypeScript en Deno. Het biedt je persoonlijke bestandsopslag en synchronisatie tussen apparaten, samen met ingebouwde CalDAV- en CardDAV-compatibiliteit voor agenda's en contacten — allemaal draaiend op je eigen infrastructuur.
In tegenstelling tot zwaardere cloudsuites is bewCloud opzettelijk minimaal: snel te implementeren, eenvoudig te onderhouden en gericht op de kernfunctionaliteiten van bestandstoegang en persoonlijke gegevenssynchronisatie. Zelf-hosting houdt je bestanden, agenda en contacten privé en onder jouw volledige controle, zonder abonnementskosten of opslaglimieten opgelegd door een derde partij.
Belangrijkste kenmerken van bewCloud
Persoonlijke bestandsopslag
Bewaar en open je bestanden vanaf elk apparaat via een overzichtelijke webinterface, zonder afhankelijk te zijn van cloudproviders van derden.
CalDAV/CardDAV synchronisatie
Synchroniseer agenda's en contacten met elke CalDAV- of CardDAV-client, inclusief iOS, Android en desktop-apps.
Gebruikersbeheer
Ingebouwde beheerderscontroles laten je accounts beheren, aanmeldingsbeleid configureren en bepalen wie toegang heeft tot je instantie.
Multi-factor-authenticatie
Bescherm accounts met TOTP, passkeys of e-mailgebaseerde 2FA voor een extra beveiligingslaag naast wachtwoorden.
SSO-integratie
Optionele OIDC-ondersteuning stelt je in staat om verbinding te maken met een bestaande identiteitsprovider voor eenmalige aanmelding voor je hele infrastructuur.
Waarom bewCloud op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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