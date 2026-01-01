bewCloud is een lichtgewicht, open-source cloudopslagplatform gebouwd met TypeScript en Deno. Het biedt je persoonlijke bestandsopslag en synchronisatie tussen apparaten, samen met ingebouwde CalDAV- en CardDAV-compatibiliteit voor agenda's en contacten — allemaal draaiend op je eigen infrastructuur.

In tegenstelling tot zwaardere cloudsuites is bewCloud opzettelijk minimaal: snel te implementeren, eenvoudig te onderhouden en gericht op de kernfunctionaliteiten van bestandstoegang en persoonlijke gegevenssynchronisatie. Zelf-hosting houdt je bestanden, agenda en contacten privé en onder jouw volledige controle, zonder abonnementskosten of opslaglimieten opgelegd door een derde partij.