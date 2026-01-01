Implementeer EmbyStat met Ã©Ã©n klik.
Statistieken- en analysedashboard voor Emby en Jellyfin mediaservers met gedetailleerde bibliotheekinzichten en kijkrapporten.
Kies een VPS-plan voor EmbyStat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EmbyStat kunt bouwen
EmbyStat is een speciale tool voor statistieken en analyse, ontworpen voor Emby en Jellyfin mediaservers. Het maakt direct verbinding met de API van je mediaserver om gegevens te verzamelen over je bibliotheek, kijkgedrag en serverprestaties, en presenteert deze informatie via visuele dashboards en gedetailleerde rapporten.
Het implementeren van EmbyStat op een VPS zorgt voor continue gegevensverzameling op de achtergrond en altijd toegankelijke analyses, zonder dat dit bronnen verbruikt op je mediaserver zelf. Persistente opslag bewaart historische statistieken voor langetermijntrendanalyse, en geplande verzameling houdt rapporten actueel zonder handmatige tussenkomst.
Belangrijkste kenmerken van EmbyStat
Bibliotheekstatistieken
Gedetailleerde overzichten van je film- en tv-bibliotheek op genre, kwaliteit, taal en beoordeling geven een compleet beeld van je mediacollectie.
Analyses bekijken
Volg de kijkgeschiedenis en kijkpatronen per gebruiker, en onthul welke content wordt bekeken, opnieuw bekeken, of onafgemaakt blijft.
Duplicatendetectie
Identificeert dubbele bestanden in je bibliotheek om opslagruimte terug te winnen en een schone, goed georganiseerde verzameling te behouden.
Servergezondheidsmonitoring
Bewaakt serverprestatiestatistieken en gebruikersactiviteit om knelpunten te helpen identificeren en een soepele streamingervaring te garanderen.
Interactieve Grafieken
Visuele dashboards met grafieken en diagrammen maken het eenvoudig om trends te verkennen en bibliotheekinzichten in Ã©Ã©n oogopslag te delen.
Waarom EmbyStat op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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