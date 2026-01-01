EmbyStat is een speciale tool voor statistieken en analyse, ontworpen voor Emby en Jellyfin mediaservers. Het maakt direct verbinding met de API van je mediaserver om gegevens te verzamelen over je bibliotheek, kijkgedrag en serverprestaties, en presenteert deze informatie via visuele dashboards en gedetailleerde rapporten.

Het implementeren van EmbyStat op een VPS zorgt voor continue gegevensverzameling op de achtergrond en altijd toegankelijke analyses, zonder dat dit bronnen verbruikt op je mediaserver zelf. Persistente opslag bewaart historische statistieken voor langetermijntrendanalyse, en geplande verzameling houdt rapporten actueel zonder handmatige tussenkomst.