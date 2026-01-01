Implementeer tinyMediaManager met één klik installatie.
Cross-platform mediabeheerder voor het organiseren van films en tv-series, het ophalen van metadata en het genereren van NFO-bestanden voor mediacenters.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met tinyMediaManager kunt bouwen
tinyMediaManager is een zelf-gehoste mediabeheerder die je film- en tv-seriecollecties organiseert door uitgebreide metadata, artwork en beoordelingen op te halen van TheMovieDB, TheTVDB en Fanart.tv. Het hernoemt bestanden volgens configureerbare sjablonen, genereert NFO-bestanden die compatibel zijn met Kodi, Emby, Jellyfin, Plex en MediaPortal, en verwerkt complexe multi-disc en multi-episode structuren automatisch.
Geïmplementeerd als een grafische desktopomgeving die toegankelijk is via noVNC, draait het volledig in je browser op poort 4000 zonder enige clientsoftware. Zelf hosten op je VPS betekent dat je hele mediabibliotheek op afstand kan worden georganiseerd en onderhouden, met alle metadata lokaal opgeslagen onder jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van tinyMediaManager
Metagegevens ophalen
Haalt uitgebreide metadata, illustraties, trailers en beoordelingen van TheMovieDB, TheTVDB en Fanart.tv voor films en tv-series.
Genereren van NFO-bestanden
Maakt NFO-bestanden aan in het formaat dat wordt verwacht door Kodi, Emby, Jellyfin, Plex en MediaPortal, waardoor je mediacenter altijd gesynchroniseerd blijft.
Automatische bestandshernoeming
Hernoemt en reorganiseert je mediabestanden en -mappen volgens volledig configureerbare sjablonen op basis van opgehaalde metadata.
TV-showondersteuning
Detecteert en organiseert structuren met meerdere seizoenen en afleveringen, inclusief specials, gesplitste afleveringen en alternatieve naamgevingsconventies.
Browsergebaseerde Desktop
Draait als een volledige desktopomgeving, toegankelijk via noVNC in elke browser — geen VNC-client of lokale installatie vereist.
Waarom tinyMediaManager op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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