tinyMediaManager is een zelf-gehoste mediabeheerder die je film- en tv-seriecollecties organiseert door uitgebreide metadata, artwork en beoordelingen op te halen van TheMovieDB, TheTVDB en Fanart.tv. Het hernoemt bestanden volgens configureerbare sjablonen, genereert NFO-bestanden die compatibel zijn met Kodi, Emby, Jellyfin, Plex en MediaPortal, en verwerkt complexe multi-disc en multi-episode structuren automatisch.

Geïmplementeerd als een grafische desktopomgeving die toegankelijk is via noVNC, draait het volledig in je browser op poort 4000 zonder enige clientsoftware. Zelf hosten op je VPS betekent dat je hele mediabibliotheek op afstand kan worden georganiseerd en onderhouden, met alle metadata lokaal opgeslagen onder jouw controle.