Implementeer MiroTalk met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste P2P-videoconferenties met onbeperkte ruimtes, schermdeling en geen app-installatie vereist voor deelnemers.
Kies een VPS-plan voor MiroTalk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MiroTalk kunt bouwen
MiroTalk P2P is een zelf-gehost WebRTC-videovergaderplatform dat media rechtstreeks tussen deelnemers routeert — niet via jouw server. Omdat videostreams peer-to-peer reizen, is de latentie minimaal en wordt de bandbreedte van jouw VPS alleen gebruikt voor signalering, zelfs wanneer meerdere kamers tegelijkertijd draaien. Deelnemers kunnen deelnemen vanuit elke moderne browser via een deelbare link, zonder account, download of plug-in vereist.
In tegenstelling tot clouddiensten die vergadergegevens loggen en verwerken op hun infrastructuur, houdt het zelf hosten van MiroTalk elk gesprek op hardware die jij bezit. Kamers kunnen wachtwoordbeveiligd zijn, hostbeveiliging beperkt het aanmaken van sessies tot geautoriseerde gebruikers, en een REST API laat je het aanmaken van vergaderingen integreren in jouw eigen applicaties.
Belangrijkste kenmerken van MiroTalk
Peer-to-peer media
Video en audio streamen direct tussen deelnemers — niet via jouw server — waardoor de latentie laag blijft en de bandbreedtekosten bijna nul zijn, ongeacht hoeveel kamers tegelijkertijd draaien.
Geen app nodig
Deelnemers kunnen vanuit elke moderne browser deelnemen via een deelbare link, zonder accountregistratie, download of browserplug-in.
Schermdeling en opname
Deel je scherm of een specifiek applicatievenster, en neem sessies lokaal op je apparaat op zonder opnames op de server op te slaan.
Whiteboard en bestandsdeling
Werk samen in realtime op een gedeeld whiteboard en draag bestanden direct over tussen deelnemers tijdens een sessie zonder externe opslag.
Hostbescherming
Vereis een wachtwoord om nieuwe kamers aan te maken, waarbij het aanmaken van sessies wordt beperkt tot geautoriseerde gebruikers, terwijl deelnemerslinks open en frictieloos blijven.
REST API en inbedding
Maak kamers aan en genereer programmatisch deelnametokens via een gedocumenteerde REST API, en sluit de conferencing UI in elke website in als een iframe.
Waarom MiroTalk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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