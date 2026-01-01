MiroTalk P2P is een zelf-gehost WebRTC-videovergaderplatform dat media rechtstreeks tussen deelnemers routeert — niet via jouw server. Omdat videostreams peer-to-peer reizen, is de latentie minimaal en wordt de bandbreedte van jouw VPS alleen gebruikt voor signalering, zelfs wanneer meerdere kamers tegelijkertijd draaien. Deelnemers kunnen deelnemen vanuit elke moderne browser via een deelbare link, zonder account, download of plug-in vereist.

In tegenstelling tot clouddiensten die vergadergegevens loggen en verwerken op hun infrastructuur, houdt het zelf hosten van MiroTalk elk gesprek op hardware die jij bezit. Kamers kunnen wachtwoordbeveiligd zijn, hostbeveiliging beperkt het aanmaken van sessies tot geautoriseerde gebruikers, en een REST API laat je het aanmaken van vergaderingen integreren in jouw eigen applicaties.