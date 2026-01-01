Implementeer Apache Pinot met één-klik-installatie.
Realtime gedistribueerde OLAP-gegevensopslag, ontworpen voor subseconde analyses op streaming- en batchgegevens op enorme schaal.
Kies een VPS-plan voor Apache Pinot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Pinot kunt bouwen
Apache Pinot is een realtime gedistribueerde OLAP-gegevensopslag, gebouwd bij LinkedIn en in productie gebruikt door Uber, Stripe, Walmart, Target en Slack om gebruikersgerichte analyses uit te voeren op miljarden gebeurtenissen. Het neemt gegevens op van streamingbronnen zoals Kafka en Kinesis, evenals batchbronnen zoals S3 en HDFS, en beantwoordt SQL-query's in milliseconden, zelfs met duizenden gelijktijdige gebruikers.
Pinot zelf hosten op je eigen VPS houdt querylatentie, retentiebeleid en tenantconfiguratie onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De Pinot Controller levert een geïntegreerde webconsole voor schemabeheer, tabelconfiguratie en ad-hoc SQL-exploratie.
Belangrijkste kenmerken van Apache Pinot
Subseconde SQL-query's
Kolomopslag met sterboom-, geïnverteerde en bereikindexen levert p99-querylatentie in milliseconden op over miljarden rijen.
Realtime en batchinname
Native connectoren voor Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS en JDBC laten je streaminggegevens en historische gegevens combineren binnen één tabel.
Hoge gelijktijdigheid
Ontworpen voor duizenden query's per seconde vanuit gebruikersgerichte dashboards en interne analyseproducten zonder voorberekening.
Ingebouwde queryconsole
De Pinot Controller levert een web-UI voor het doorbladeren van tabellen, het uitvoeren van ad-hoc SQL en het beheren van schema's, segmenten en tenants.
Upsert en ontdubbel tabellen
Primaire-sleutel-upserts en gedeeltelijke updates maken Pinot geschikt voor change-data-capture en veranderlijke gebeurtenisstromen, niet alleen voor append-only logs.
Waarom Apache Pinot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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