CVAT (Computer Vision Annotation Tool) is een browsergebaseerd annotatieplatform dat specifiek is gebouwd voor het labelen van afbeeldingen, video's en 3D-puntenwolken die worden gebruikt om computervisiemodellen te trainen. In tegenstelling tot algemene labelapps is elke functie afgestemd op de workflow van ML-engineers: keyframe-interpolatie voor video, semi-automatische segmentatie, modelondersteunde voorlabeling en review-/QA-pipelines voor gedistribueerde annotatieteams.

Door CVAT zelf te hosten op je eigen VPS blijven trainingsdatasets, ruwe beelden en projectmetadata binnen je infrastructuur, in plaats van gevoelige gegevens te uploaden naar een SaaS van derden. Oorspronkelijk ontwikkeld door Intel en nu onderhouden door CVAT.ai, stuurt het labelingspipelines aan bij duizenden computervisie-teams wereldwijd.