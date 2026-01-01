Implementeer CVAT met een één-klik-installatie.
Open-source webtool voor het annoteren van afbeeldingen en video's op schaal voor computer vision-teams.
Kies een VPS-plan voor CVAT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CVAT kunt bouwen
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) is een browsergebaseerd annotatieplatform dat specifiek is gebouwd voor het labelen van afbeeldingen, video's en 3D-puntenwolken die worden gebruikt om computervisiemodellen te trainen. In tegenstelling tot algemene labelapps is elke functie afgestemd op de workflow van ML-engineers: keyframe-interpolatie voor video, semi-automatische segmentatie, modelondersteunde voorlabeling en review-/QA-pipelines voor gedistribueerde annotatieteams.
Door CVAT zelf te hosten op je eigen VPS blijven trainingsdatasets, ruwe beelden en projectmetadata binnen je infrastructuur, in plaats van gevoelige gegevens te uploaden naar een SaaS van derden. Oorspronkelijk ontwikkeld door Intel en nu onderhouden door CVAT.ai, stuurt het labelingspipelines aan bij duizenden computervisie-teams wereldwijd.
Belangrijkste kenmerken van CVAT
Afbeeldings- en videolabeling
Begrenzingskaders, polygonen, polylijnen, keypoints, cuboïden en semantische maskers voor zowel stilstaande beelden als videosequenties met keyframe-interpolatie.
AI-ondersteunde annotatie
Interactieve segmentatie, modelondersteunde voorlabeling en trackerondersteuning vermindert het aantal handmatige klikken door detectie- en SAM-achtige modellen inline uit te voeren.
Teamworkflows
Project-, taak- en baanhiërarchie met annotator-, reviewer- en managersrollen plus kwaliteitscontrolerapporten voor gedistribueerde labelingteams.
Open datasetformaten
Direct importeren en exporteren van COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images en een dozijn andere datasetformaten.
Kwaliteit en consensus
Ingebouwde kwaliteitsrapporten, ground truth-vergelijking en consensustaken detecteren annotatiedrift voordat slechte labels de modeltraining bereiken.
REST API en SDK
Volledige REST API en officiële Python SDK plus CLI laten je CVAT integreren in bestaande MLOps-pijplijnen en datasetbewerkingen automatiseren.
Waarom CVAT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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